2020-05-12T23:43:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 13 мая 2020 года: 34 новых инфицированных

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 932 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Тесты на COVID-19 в регионе сдали более 36 тысяч человекТесты на COVID-19 в регионе сдали более 36 тысяч человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 13 мая 2020 года: случаи заражения зафиксированы у 932 пациентов (+34 за минувшие сутки). На карантине остается 549 (+5). Выздоровели - 373 (+29 за минувшие сутки). Умерли - 10 человек (0 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Тесты на COVID-19 в регионе сдали более 36 тысяч человек.

На первом месте по количеству заболевших по-прежнему остается город Тверь - 328 случаев, далее идут Кимры - 237 и Конаковский район - 137.

ИСТОЧНИК KP.RU

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