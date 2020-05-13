Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 13 мая 2020 года: 34 новых инфицированных

В Тверской области число заболевших по данным на утро 13 мая 2020 года: случаи заражения зафиксированы у 932 пациентов (+34 за минувшие сутки). На карантине остается 549 (+5). Выздоровели - 373 (+29 за минувшие сутки). Умерли - 10 человек (0 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Тесты на COVID-19 в регионе сдали более 36 тысяч человек.

На первом месте по количеству заболевших по-прежнему остается город Тверь - 328 случаев, далее идут Кимры - 237 и Конаковский район - 137.