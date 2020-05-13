2020-05-12T23:15:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 13 мая 2020 года: формирование плана снятия ограничений и рекомендации по ношению масок

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 13 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Ирина ТАРАСОВА
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На 13 мая в Тверской области обследовано 37 655 гражданНа 13 мая в Тверской области обследовано 37 655 гражданФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На утро 13 мая в Тверской области официально зарегистрировано 932 инфицированных коронавирусом (+34 за минувшие сутки). Под наблюдением медиков остаются 549 пациентов (+5). Выздоровели - 373 (+29 за минувшие сутки). Умерли - 10 человек (0 за минувшие сутки).

На первом месте по количеству заболевших остается город Тверь - 328 случаев, далее идут Кимры - 237 и Конаковский район - 137.

Продолжается.в тверском регионе и тестирование на коронавирус. По данным оперативного штаба на 13 мая, за минувшие сутки тесты взяли у 1085 человек. Всего же в области обследовано уже 37 655 граждан.

Напомним, тестирование проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.

Каждый день жителям региона напоминают о соблюдении правил безопасности. Касается это и использования средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. 12 мая правительством Тверской области принято решение о введении рекомендации по ношению масок и респираторов в общественных местах.

Важно: средства индивидуальной защиты следует надевать при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Если у вас нет маски, то получить ее можно у волонтеров, которые продолжают бесплатную раздачу многоразовых масок жителям региона. Проект стартовал накануне майских праздников по инициативе губернатора Игоря Рудени. Из 1 миллиона защитных масок в настоящее время выдано уже 450 тысяч. В областном центре их раздаются более чем в 30 точках – на остановках общественного транспорта, в магазинах и торговых центрах. В общей сложности на мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено более 1 млрд рублей федеральных и областных средств.

Отметим также, что с 12 мая в регионе формируется план поэтапного снятия ограничений и возобновление работы еще ряда организаций. Однако говорить наверняка об этом пока рано: все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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