Грязная статистика: Более семисот незаконных свалок обнаружено в Тверской области

Традиционных весенних субботников в этом году почти не было - эпидемия коронавируса посадила всех по домам. А вот на активность любителей мусорить где ни попадя зараза, похоже, не повлияла. Как грибы после дождя растут отвратительные мусорные кучи в городских рощах, на карьерах, в лесах и по берегам рек.

Статистику замусоренности районов Тверской области подвёл региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами - «Тверьспецавтохозяйство».

Самые замусоренные районы

За прошлый год по сигналам неравнодушных граждан и во время инспекций в регионе было обнаружено 900 несанкционированных свалок. Убрали за год около трёхсот таких мест. К настоящему моменту в Тверской области выявлено больше 700 незаконных свалок.

В топе этого неприятного рейтинга Конаковский, Калининский и Вышневолоцкий районы. Именно здесь в последнее время находят больше всего незаконных мусорных куч. Чаще всего мусор скидывают в лесах около населённых пунктов и вблизи съездов с автодорог.

Найденные свалки ликвидируются, но часто это сизифов труд. В «ТСАХ» приводят пример: в Городне Конаковского района убрали внушительную гору мусора на съезде с трассы. Но не прошло и нескольких месяцев, как местные жители сообщили в компанию, что свалка вновь выросла на привычном месте и даже стала больше.

- К сожалению, скорость образования новых свалок пока не снижается. И поэтому эффект от уборки завалов не столь значителен, каким мог бы быть, - комментируют ситуацию в «Тверьспецавтохозяйстве».

Вот такую свалку площадью 1000 кв.м нашли на Волоколамском шоссе. Фото: "Тверьспецавтохозяйство"

Ответственность за незаконную свалку мусора

Напомним, тот, кто мусорит в неустановленных местах, совершает административное правонарушение. В прошлом году вступил в силу Федеральный закон № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который ужесточил наказание за незаконную свалку мусора.

Согласно КоАП, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов влечёт:

- для физических лиц - штраф от 3000 до 5000 рублей;

- для должностных лиц - штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей - штраф от 60 до 70 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток;

- для юридических лиц - штраф от 350 до 450 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Повторное нарушение существенно увеличит величину штрафов.

Куда жаловаться

Если вы обнаружите незаконную свалку, станете свидетелем того, как кто-то сваливает мусор в неположенном месте (или зафиксируете это на фото или видео), отправлять имеющиеся материалы можно по следующим адресам:

- в Минприроды Тверской области (170041, г. Тверь, ул. Горького, 97, e-mail: mpr@tverreg.ru);

- в природоохранную прокуратуру (170008, г. Тверь, пр-т Победы, 35, e-mail: tmpp_prokuratura@mail.ru);

- в «Тверьспецавтохозяйство» (170001, г.Тверь, пр-т Калинина, д. 15, к. 1, e-mail: abn@tcax.ru).

Отправить информацию в «ТСАХ» можно и проще, например, воспользовавшись кнопкой «Сообщить о проблеме» на сайте компании либо написав в личных сообщениях в группах «Тверьспецавтохозяйства» в соцсетях.

Если есть такая возможность - укажите геолокацию обнаруженной свалки. Это упростит специалистам работу по её поиску.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С начала года районы Тверской области получили более 1400 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

По сообщению «ТСАХ», сегодня полностью заменены мусорные контейнеры в Твери, а работа по их замене на территории муниципалитетов продолжается. В прошлом году было приобретено около 9,5 тыс. контейнеров, которые развозят по городам и сёлам Тверской области.

При этом в Твери, а также ближайших посёлках - Эммауссе, Квакшино, Чуприяновке, Васильевском Мохе, Михайловском и Заволжском - вводится дуальная система сбора отходов. Она предполагает сбор мусора в два контейнера - зелёный и синий.

Контейнер синего цвета предназначен для вторсырья, зелёный - для смешанных отходов. Весь сухой мусор из синих контейнеров идет на сортировку. А так называемый мокрый мусор из зелёного контейнера требует тщательной очистки, сортировки, и в дальнейшем часть его также может поступить на перерабатывающие заводы.