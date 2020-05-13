Перенос ЕГЭ в Твери 2020: когда пройдут экзамены для школьников

Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк на совещании с регионами сообщил о переносе ЕГЭ 2020 на более поздний срок.

Единый госэкзамен будет перенесён с 8 июня, напомним, решение об этой дате было принято в конце марта, на более поздний период. Конкретной даты, правда, пока нет.

Да и формат проведения Единого госэкзамена для выпускников 11-х классов планируют сделать другим: тем, кто не хочет поступать в вузы, могут поставят в аттестат оценки по итогам текущего года.

— Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, – заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Официальной реакции властей в регионах, в том числе и в Тверской области, пока нет- все ждут уточнений от федерального центра. Ведь решение только принято.

Ну а пока тверские школьники продолжают учиться дистанционно. Учебные заведения ждут решений региональных властей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, что Министерство просвещения России намерено отменить ОГЭ в 9-х классах. В аттестат будут выставлены годовые отметки.

— Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых, — сообщили в минпросвящения РФ.