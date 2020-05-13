2020-05-13T20:35:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос ЕГЭ в Твери 2020: когда пройдут экзамены для школьников

Из-за коронавируса принято решение о переносе ЕГЭ в Твери 2020
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Перенос ЕГЭ 2020 в Твери - конкретной даты пока нет.Перенос ЕГЭ 2020 в Твери - конкретной даты пока нет.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк на совещании с регионами сообщил о переносе ЕГЭ 2020 на более поздний срок.

Единый госэкзамен будет перенесён с 8 июня, напомним, решение об этой дате было принято в конце марта, на более поздний период. Конкретной даты, правда, пока нет.

Да и формат проведения Единого госэкзамена для выпускников 11-х классов планируют сделать другим: тем, кто не хочет поступать в вузы, могут поставят в аттестат оценки по итогам текущего года.

— Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, – заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Официальной реакции властей в регионах, в том числе и в Тверской области, пока нет- все ждут уточнений от федерального центра. Ведь решение только принято.

Ну а пока тверские школьники продолжают учиться дистанционно. Учебные заведения ждут решений региональных властей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, что Министерство просвещения России намерено отменить ОГЭ в 9-х классах. В аттестат будут выставлены годовые отметки.

— Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых, — сообщили в минпросвящения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Конечно, экономика должна работать. Но надо сначала создать условия безопасности»: руководитель Роспотребнадзора по Тверской области о коронавирусе
Руководитель Тверского регионального управления Роспотребнадзора Арнольд Выскубов рассказал о борьбе с коронавирусом в регионе
Новости 24
Дорожники завершают ремонт Московского шоссе в Твери
Суды Тверской области возобновили работу
За хранение наркотиков житель Тверской области получил условный срок
В Тверской области граждане добровольно отдали мошенникам 500 тысяч рублей
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже дипломов об образовании
Пропавший в Тверской области подросток нашелся в Торжке
Мошенник обманул жительницу Твери на 50 тысяч рублей
ЕГЭ и коронавирус в Твери: как изменится прием в вузы и что сейчас делать родителям
Игорь Руденя поручил оказать поддержку ряду предприятий Тверской области
«РЕКИЛАЗУРИ набережная» - ещё один дорожный указатель с ошибкой нашли в Твери
В автобусе Твери у пассажирки из кармана украли мобильный телефон
В школах Тверской области открыли восемь центров «Кванториума»
В 16 почтовых отделениях Тверской области доступно обслуживание по предварительной записи
В Тверской области автовладельцу грозит штраф за сброс отходов в почву
"Тверь Водоканал" возобновил прием абонентов
Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области
В Твери спасатели МЧС освободили проезжую часть от поваленных деревьев
В ДТП на Волоколамском проспекте в Твери водитель иномарки получил тяжелые травмы
Двух братьев будут судить за тяжкие преступления в Тверской области
Предприятие задолжало работникам 140 тысяч рублей в Тверской области