Досуг-онлайн с 13 по 17 мая: Фестиваль детского мюзикла, акция MuseumWeek и экскурсия от ГИБДД

После любого праздника всегда наблюдается некоторое затишье. Так и на этот раз. Несмотря на то, что мероприятия в День Победы прошли в основном в онлайн-формате, в ближайшие дни их ожидается не так много, как обычно.

И все-таки будут и мюзиклы, и выставки, и даже всероссийские акции и проекты. Подробнее здесь.

ТЕАТРЫ

Онлайн-фестиваль детского мюзикла

Традиционно в завершение театрального сезона Театра-студии «Премьер» проходит Фестиваль детского мюзикла, где свои итоговые спектакли показывают самые юные актёры творческого объединения — учащиеся «Школы мюзикла». В этом году они работали над очень яркими мюзиклами, которые зрители увидят в начале нового сезона.

Основу онлайн-фестиваля составят мюзиклы прошлого года. Также будут и спектакли прошлых лет, что позволит объединить на сцене разные поколения учеников «Школы мюзикла». - Надеемся, что наша программа не только подарит вам приятные воспоминания, но и позволит найти новых талантливых актёров, отмечают организаторы.

15 мая в 19:00 – «Легенда о Белоснежке», спектакль для всей семьи. Режиссер Сергей Коноплев, Кирилл Чугунов.

16 мая в 12:00 – «Легенда о Белоснежке», спектакль для всей семьи. Режиссер Юлия Ковалькова.

22 мая в 19:00 – «Удача по скрипке», спектакль для всей семьи. Режиссер Андрей Коряков.

23 мая в 12:00 – «Мальчик - Звезда», спектакль для всей семьи. Режиссер Алексей Морозов.

29 мая в 19:00 – «Тайна королевства кривых зеркал», спектакль для всей семьи. Режиссер Игорь Яковлев.

30 мая в 12:00 – «Иван Царевич и Серый волк», спектакль для всей семьи. Режиссер Алексей Морозов.

Увидеть спектакли можно на сайте театра-студии «Премьер» по ссылке.

В завершение театрального сезона Театра-студии «Премьер» проходит Фестиваль детского мюзикла. Фото: Театр-студия «Премьер»

Театр драмы закрыл сезон досрочно

11 мая стало известно, что труппа Тверского театра драмы закрывает сезон досрочно. Причина понятна - угроза распространения коронавирусной инфекции и отмена массовых мероприятий. А потому в мае - июне артисты уйдут в отпуска.

Напомним, этот сезон для Тверского академического театра стал 274-ым. Открытие его состоялось 4 сентября и по признанию зрителей было одним из самых интересных за последние годы.

Этот творческий сезон был очень насыщенным. Зрители увидели премьерные спектакли - "Свадьба Кречинского" (сентябрь), "Доходное место" (ноябрь), "Золушка" (декабрь), "Привидения" (декабрь), "Пигмалион" (январь), "Осторожно! Любовь!" (март).

Однако - не все. Показы сразу полюбившейся зрителям музыкальной комедии "Осторожно! Любовь!" прошли с 7 марта всего несколько раз. А запланированные на апрель и май премьеры "Василий Тёркин" (малая сцена) и масштабный спектакль "Невольники" (большая сцена) и вовсе были перенесены на более благоприятное время.

Благодарим Тверской театр драмы за яркий творческий год и ждем встречи теперь уже в новом, 275-ом сезоне.

Труппа Тверского театра драмы закрывает сезон досрочноФото: Ирина ТАРАСОВА

МУЗЕИ

Тверская областная картинная галерея

Тверская областная картинная галерея представляет сразу несколько проектов.

- ТОКГ продолжает проект «Детская картинная галерея» для юных любителей искусства! Второй выпуск посвящен самой значимой особе Дворца - Императрице Екатерине II. Предстает императрица на портрете кисти Алексея Петровича Антропова, написавшем его в 1760-х годах. Детская озвучка, поняный текст и даже ожившие полотна делают программу очень интересной.

Послушать программу можно в социальной сети ТОКГ, например, Вконтакте или на канале youtube, перейдя по ссылке.

- С 11 мая ТОКГ запустила онлайн-игру «Герои и Победы»! Во время прохождения игры онлайн-посетители познакомятся с несколькими произведениями из собрания картинной галереи, посвященными Великой Отечественной войне. ВНИМАНИЕ! Правильный ответ и следующий вопрос будут публиковаться на следующий день. Следите за новостями в социальной сети ТОКГ, например, Вконтакте.

- 11 мая в соцсетях стартовала ежегодная международная акция MuseumWeek – крупное культурное событие, призванное поддержать учреждения культуры по всему миру в их стремлении делиться интересными материалами о разных сферах их деятельности, объединять любителей и профессионалов, укреплять культурные ориентиры.

В этом году центральной идеей MuseumWeek станет единение: взаимная помощь и поддержка, открытость и отзывчивость – то, что так необходимо в эти дни каждому из нас. Темой первого дня стали – #HeroesMW #ГероиMW. В этот день акции организаторы выражали искреннюю благодарность тем, кто сейчас на передовой, не жалея себя – медицинским работникам. И вспоминали о великом подвиге врачей, спасавших жизни в страшные 1941-1945 годы.

ТОКГ представила зрителям портрет медсестры, произведение одного из талантливейших тверских художников – Николая Ивановича Смирнова (1921-2007). После 1945 г. живописец создает целый ряд портретов, запечатлевших героев войны, среди них и трогательный образ юной медсестры. Следите за акцией и знакомьтесь с полотнами художников в социальной сети ТОКГ, например, Вконтакте.

Второй выпуск посвящен Императрице Екатерине II. Фото: ТОКГ

Виртуальная экскурсия по музею ГАИ – ГИБДД

Сотрудники госавтоинспекции приготовили виртуальную экскурсию по музею ГАИ – ГИБДД в Твери. Экскурсия выложена на официальном YouTube-канале тверской госавтоинспекии и занимает около 15 минут. Посмотреть ее можно, если перейти по ссылке.

- Каждый стенд наглядно описывает историю от начала создания госавтоинспекции и до сегодняшних дней. Здесь запечатлены зарождение полиции общественного порядка, героическое прошлое работников милиции в годы Великой Отечественной войны, задачи, решаемые ГИБДД на служебном посту, – так описывают музей его создатели.

Напомним, музей «История Тверской ГАИ – ГИБДД» был открыт 5 июля 2010 года. Экспонаты для него собрали сотрудники и ветераны госавтоинспекции.