Карта распространения COVID-19 в Тверской области 12 мая: тройка районов-лидеров по распространению коронавируса
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 12 мая в регионе подтверждено 932 случая заболевания COVID-19. Со вчерашнего дня выздоровели 29 человек. Всего 373 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 549 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.
В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 12 мая 2020 года:
Тверь 328
Кимры 237
Конаковский район 137
Лихославльский район 53
Калининский район 26
Кимрский район 25
ИСТОЧНИК KP.RU
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