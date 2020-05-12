2020-05-12T13:13:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 12 мая: тройка районов-лидеров по распространению коронавируса

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 12 мая в регионе подтверждено 932 случая заболевания COVID-19. Со вчерашнего дня выздоровели 29 человек. Всего 373 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 549 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 12 мая 2020 года:

Тверь 328

Кимры 237

Конаковский район 137

Лихославльский район 53

Калининский район 26

Кимрский район 25

ИСТОЧНИК KP.RU

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