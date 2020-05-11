2020-05-11T21:46:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области сформирован план поэтапной отмены ограничений

Но реализовываться он будет с учётом эпидемиологической ситуации
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя принял участие в совещании президента по видеосвязи. Фото: ПТОИгорь Руденя принял участие в совещании президента по видеосвязи. Фото: ПТО
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11 мая президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации объявил о завершении единого периода нерабочих дней в стране. Губернатор Игорь Руденя после этого сообщил, что в нашем регионе уже сформирован план поэтапной отмены ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

- Владимир Путин дал поручение Правительству РФ по формированию плана выхода из режима шестинедельных выходных. В Тверской области такой план разработан. Опираясь на первый указ президента о наших полномочиях, приняли решение и дали возможность функционировать с соблюдением всех санитарных норм системообразующим предприятиям. Таким образом, нам удалось сохранить в работе 92% субъектов региональной экономики. Это такие предприятия, как Электромеханика, ТВЗ, Волжский пекарь, КСК и другие. Всего в перечень вошло 220 производств и более 60 видов деятельности. В регионе с соблюдением всех норм трудилось более 435 тысяч человек, – сказал Игорь Руденя журналистам.

В Тверской области вполне определенное смягчение ограничений уже произошло. Так, с 13 апреля руководство региона разрешило возобновить работу парикмахерским и автомастерским.

Через несколько дней был снят запрет на работу магазинов стройматериалов и промтоваров (площадью до 400 кв. м.), косметических кабинетов, прачечных и химчисток, ветеринарных клиник, лизинговых и нотариальных контор.

В ограниченном режиме уже открылись МФЦ. Планируется, что в полном объёме они заработают с 23 мая.

Как отметил Игорь Руденя, все решения принимались с учётом эпидемиологической ситуации, не забывая о соблюдении санитарных требований.

В регионе в штатном режиме работали организации строительной и дорожной отраслей. Губернатор не раз заявлял о том, что коронавирус не повлияет на запланированные в рамках нацпроектов строительство социально важных объектов (таких как детсады, например) и ремонт дорог.

В разгар коронавируса в Твери в микрорайоне Южный даже открыли детсад и новую детскую поликлинику.

При этом в области продолжает действовать ряд ограничений. И не только на уровне рекомендаций. К примеру, запрещено, проводить массовые мероприятия, крутить фильмы в кинотеатрах, открывать ночные клубы, рестораны, кафе, и бары. Под запретом работа детских развлекательных центров, посещение парков, детских и спортивных площадок и т.д.

В ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный, Удомле и Конаково действует запрет на въезд для непрописанных там граждан. До 29 мая приостановлена работа детских садов (кроме дежурных групп). На этот же период продлено дистанционное обучение в школах. Пока закрыты профучилища, колледжи и вузы.

Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе.

Пока она такова, что каждый день в регионе фиксируются новые случаи заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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