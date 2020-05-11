На доплаты медикам Тверской области выделено почти 83 млн рублей

Правительство РФ утвердило, сколько денег будет направлено в регионы в виде межбюджетных трансфертов на доплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом.

В целом эта сумма равняется 12 млрд рублей. Известно, что Тверской области из них выделяется около 83 млн рублей.

62,7 млн рублей направят на доплаты тверским врачам и медсестрам, непосредственно лечащим больных коронавирусом в инфекционных госпиталях. Еще свыше 20,2 млн - медикам, соприкасающимся с зараженными, например, врачам скорой помощи.

Поручение о выделении межбюджетных трансфертов регионам обнародовано на сайте российского правительства 10 мая.

Согласно выложенным там документам, на «выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медикам и другим работникам, которые непосредственно участвуют в оказании медпомощи гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией», направляется около 9,3 млрд рублей. При этом значительная часть - 4,4 млрд - предназначена для медиков, работающих в эпицентре распространения коронавируса в стране, то есть в Москве.

Тверской регион из этих средств получит как раз свыше 62,7 млн рублей.

Также правительство РФ выделяет почти 3,2 млрд рублей на софинансирование расходов регионов «на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, которые оказывают медпомощь гражданам с выявленной у них новой коронавирусной инфекцией, а также лицам из групп риска».

Из этих средств Тверской области направят чуть больше 20 млн 270 тыс. рублей.

Интересно, что в прошлый транш на доплаты медикам регионов страны Тверской области было направлено почти 120 млн рублей. Тогда стимулирующие выплаты врачам и медсестрам Верхневолжья были начислены в срок до 1 мая, как и поручил губернатор Игорь Руденя.

Также напомним, что 8 апреля президент России Владимир Путин объявил, что врачи, лечащие больных коронавирусом, в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 тыс. рублей. Врачам скорой помощи, помогающим зараженным COVID-19, должны доплачивать 50 тыс. рублей, медсестрам - 25 тысяч.