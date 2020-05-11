На одну маску-щиток нужно больше двух с половиной часов: В центре «Технополис» рассказали, как делают средства защиты для тверских медиков

В Твери силами энтузиастов развёрнуто производство заколок для медицинских масок и защитных лицевых щитков. Всё это штучный товар, и делают его всего два человека на малом инновационном предприятии «Киберлайф», работающем на базе Центра инновационного и технологического развития «Технополис» Тверского политеха.

Защитные щитки и заколки для масок передают медучреждениям Твери и Тверской области совершенно бесплатно.

О том, как организовано высокотехнологичное производство, «КП»-Тверь» рассказала руководитель «Технополиса» Ирина Соколова.

- Как владельцы 3d-принтеров могут помочь медикам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, мы в «Технополисе» узнали от активистов движения «Мейкеры против COVID-19», - рассказывает Ирина. - Это движение разыскивает тех, кто может производить своими силами маски-щитки, заколки для масок, пластиковые переходники для аппаратов ИВЛ и другие расходники по всей России. Координаторы связались с нами, мы сразу согласились примкнуть к движению и начали свою маленькую борьбу с COVID-19.

Изготавливать стали щитки, а также заколки для медицинских масок. Необходимость в щитках была абсолютно понятна, это обязательная часть экипировки медика, работающего в инфекционном госпитале.

Заколки же - необязательный элемент защитного облачения, но они тоже оказались невероятно востребованными. Фото врачей, снявших средства защиты после смены, наверное, видели все: отёкшие лица с глубокими красными бороздами, если не синяками, от масок и очков. Пластиковые заколки существенно облегчают участь медика, работающего с больными COVID-19, делая маску, в которой врач проводит долгие часы, намного удобнее.

Печатью щитков и заколок занимаются всего два человека - сама Ирина Соколова и технический директор предприятия «Киберлайф» Алексей Дожделев. Средства защиты для медиков изготавливаются ими в собственное свободное время.

Процесс 3d-печати не быстрый. По словам Ирины, на изготовление всего пяти заколок для масок уходит около часа. Но заколки можно делать и по другой технологии: нарезать на лазерном станке, который тоже есть на предприятии. С поставкой листов ПЭТ (термопластик полиэтилентерефталат), из которых вырезают заколки, ребятам помогли активисты «Мейкеров против COVID-19».

- Резаных заколок мы уже натренировались делать по 350 штук за день. За 40 минут нарезаем примерно 43 заколки, - говорит Ирина.

Что касается защитных экранов, без 3d-печати не обойтись. На принтере послойно отливают ободок, который держит экран и крепит его к другой защитной амуниции на голове. Таких ободков за день ребята делают по 8-10 штук, иногда чуть больше. Сам экран, крепящийся к ободку, как и заколки, нарезается из листов ПЭТ.

- Производство одного экрана-маски занимает два с половиной часа. В нашем распоряжении два принтера, пригодных для печати ободков. На обоих идёт работа, - объясняет Ирина. - Мы печатаем из материала, объединяющего в себе свойства пластика и резины, он гибкий и упругий, отлично подходит для своих целей.

Делать экраны и заколки на «Киберлайфе» намерены продолжать и дальше. Пока никакая помощь предприятию не требуется, запасов материалов хватает. Но в общем деле борьбы с коронавирусом может помочь каждый владелец 3d-принтера или лазерного резака.

- Имея такую технику, вы можете примкнуть к движению «Мейкеры против COVID-19», - говорит Ирина Соколова. - Например, напечатать небольшую партию переходников для ИВЛ, они тоже очень нужны, или какие-то другие расходники. Координаторы «Мейкеров против COVID-19» в Твери всё подскажут и распределят вашу помощь по медучреждениям.

Найти это движение можно в соцсетях по хештегам #makersvscovid и #мейкерыпротивковид