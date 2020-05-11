2020-05-10T21:31:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 11 мая 2020 года: открыли новый госпиталь для больных коронавирусом и привезли 50 тысяч костюмов для медиков

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 11 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Ольга ТРОФИМОВА
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Для медиков Верхневолжья, работающих с коронавирусной инфекцией, закупили 50 тысяч защитных костюмов Фото: ПТОДля медиков Верхневолжья, работающих с коронавирусной инфекцией, закупили 50 тысяч защитных костюмов Фото: ПТО
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На утро 10 мая в Тверской области официально зарегистрировано 867 инфицированных коронавирусом (+45 за минувшие сутки). На карантине - 523 (+27). Выздоровели - 334 (+18 за минувшие сутки). Умерли - 10 человек (0 за минувшие сутки).

В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. За сутки тесты сдали 355 человек, всего обследовано почти 36 000 человек.

Для больных коронавирусом 10 мая в Областной больнице Твери открыли третье госпитальное отделение на 230 коек. Туда уже начали доставлять зараженных COVID-19.

Для медиков Верхневолжья, работающих с коронавирусной инфекцией, закупили 50 тысяч защитных костюмов. Этого запаса должно хватить на два месяца работы. Средства защиты доставили на склад областного государственного предприятия "Фармация" и в ближайшее время направят в инфекционные госпитали Тверской области, где лечат пациентов с COVID -19.

Ранее правительством региона было принято решение о закупке более 615 тыс. единиц средств индивидуальной защиты для специалистов медицинских учреждений региона. Для медиков закупят порядка 160 тыс. единиц многоразовых и одноразовых защитных костюмов, 10 тыс. халатов, около 150 тыс. респираторов и более 290 тыс. единиц высоких бахил.

Продолжается дооснащение коек медоборудованием. В больницы допоставлен 41 аппарат искусственной вентиляции лёгких, приобретаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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