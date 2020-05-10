Карта распространения COVID-19 в Тверской области 10 мая: 18 человек выздоровели после коронавируса за минувшие сутки
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 10 мая в регионе подтверждено 867 случаев заболевания коронавирусом. Со вчерашнего дня выздоровели 18 человек. Всего 334 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 523 зараженных изолированы, получают лечение. 10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Распространение коронавируса по районам на 10 мая 2020 года:
Тверь 311
Кимры 215
Конаковский район 137
Лихославльский район 37
Калининский район 25
Кимрский район 23
Рамешковский район 16
Вышневолоцкий городской округ 15
Старицкий район 11
Торжок 10
Зубцовский район 9
Ржев 8
Бежецкий район 8
Удомельский городской округ 6
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный округ 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4
Максатихинский район 3
Селижаровский район 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Кашинский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Торопецкий район 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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