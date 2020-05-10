Карта распространения COVID-19 в Тверской области 10 мая: 18 человек выздоровели после коронавируса за минувшие сутки

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 10 мая в регионе подтверждено 867 случаев заболевания коронавирусом. Со вчерашнего дня выздоровели 18 человек. Всего 334 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 523 зараженных изолированы, получают лечение. 10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Распространение коронавируса по районам на 10 мая 2020 года:

Тверь 311

Кимры 215

Конаковский район 137

Лихославльский район 37

Калининский район 25

Кимрский район 23

Рамешковский район 16

Вышневолоцкий городской округ 15

Старицкий район 11

Торжок 10

Зубцовский район 9

Ржев 8

Бежецкий район 8

Удомельский городской округ 6

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Максатихинский район 3

Селижаровский район 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Кашинский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Торопецкий район 1.