2020-05-09T22:54:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 10 мая 2020 года: День Победы отпраздновали в режиме самоизоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 10 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Ольга ТРОФИМОВА
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День Победы в Тверской области отпраздновали в режиме самоизоляции Фото: ПТОДень Победы в Тверской области отпраздновали в режиме самоизоляции Фото: ПТО
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На утро 10 мая в Тверской области официально зарегистрировано 822 инфицированных коронавирусом (+38 за минувшие сутки). На карантине - 496 (-17). Выздоровели - 316 (+53 за минувшие сутки). Умерли - 10 человек (+2 за минувшие сутки).

В Тверской области День Победы, как и по всей стране, отпраздновали в непривычном формате - онлайн. Традиционного парада никто не проводил, ветеранов поздравляли по телефону. С некоторыми губернатор Игоря Руденя лично пообщался по видеоконференцсвязи.

Жители весь день и вечером несли цветы к Вечному огню и Обелиску Победы. Не толпились, дистанцию соблюдали.

Поздравляли ветеранов и чтили память погибших в боях воинов в соцсетях в рамках акции "Бессмертный полк". Он тоже прошел онлайн. А жильцы одной из тверских многоэтажек создали в своем дворе настоящую Аллею героев.

Вечером в Твери и Ржеве прогремели залпы праздничного фейерверка. Запретов на посещение общественных мест никто не нарушал - большинство граждан наблюдали салют из окон своих домов.

Весь день 9 мая "КП" - Тверь" вела онлайн трансляцию всех мероприятий.

Стоит отметить, что горожане и гости областной столицы сознательно отнеслись к ограничениям, которые действуют в Твери и Верхневолжье из-за эпидемии коронавируса. Социальную дистанцию соблюдали и маски надевали, правда, не все, но многие, массовых мероприятий не проводили, в парках не гуляли.

К слову, маски теперь шьют 37 предприятий Тверской области. В ближайшее время на пошив масок и спецодежды перепрофилируются и другие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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