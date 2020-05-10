2020-05-09T20:59:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 10 мая 2020 года: 38 новых инфицированных за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 822 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовностиВ Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовностиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Тверской области число заболевших по данным на утро 10 мая 2020 года: случаи заражения 822 (+38 за минувшие сутки). На карантине 496 (-17). Выздоровели 316 (+53 за минувшие сутки).

Умерли 10 человек (+2 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

Тесты на COVID-19 в регионе сдали 35606 человек, за последние сутки – 1273.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители Тверской области приняли участие в акции "Песня Победы"
В День Победы тверской певец Евгений Окунев в прямом эфире спел песни о войне
В Тверской области проходит виртуальное шествие "Бессмертного полка"
В День Победы в Твери для ветерана спели "Катюшу" на высоте пятого этажа
Игорь Руденя пообщался с ветеранами по видеоконференции в Тверской области
В Твери военный оркестр исполнил фронтовые песни под окнами ветерана
Игорь Руденя почтил память фронтовиков у Обелиска Победы в Твери
Игорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
Аллею героев организовали жильцы дома по улице Пичугина в Твери
В Тверской области из-за коронавируса перенесли сроки гидравлических испытаний на теплосетях
В Тверской области отремонтировали дорогу к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
После коронавируса в Тверской области выздоровели 53 человека
Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Великой Победы
В Ржеве Тверской области дан старт акции "Флаг Победы"
Губернатор Игорь Руденя в Ржеве Тверской области возложил цветы к Обелиску советским воинам
В Тверской области водитель на иномарке сбил несовершеннолетнего велосипедиста
9 мая на нескольких улицах Твери ограничили парковку автомобилей
Два человека пострадали в аварии из трех машин на Петербургском шоссе в Твери
Защитные маски шьют 37 предприятий Тверской области
В Тверской области улицы Кувшиново затопило водой
В Тверской области 34 333 человека обследовано на коронавирус
Виртуальный хор исполнил песню "Катюша" в Тверской области
Минздрав опубликовал график работы медучреждений Твери в праздничные дни