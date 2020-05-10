Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 10 мая 2020 года: 38 новых инфицированных за сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 10 мая 2020 года: случаи заражения 822 (+38 за минувшие сутки). На карантине 496 (-17). Выздоровели 316 (+53 за минувшие сутки).

Умерли 10 человек (+2 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

Тесты на COVID-19 в регионе сдали 35606 человек, за последние сутки – 1273.