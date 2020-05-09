Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 9 мая 2020 года: 15 новых инфицированных за сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 9 мая 2020 года: случаи заражения 784 (+15 за минувшие сутки). На карантине 513 (-22). Выздоровели 263 (+37 за минувшие сутки).

Умерли 8 человек (0 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

Тесты на COVID-19 в регионе сдали 34333 человек, за последние сутки – 1531.