Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 9 мая 2020 года: 15 новых инфицированных за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 784 человек
Количество инфицированных коронавирусом в Тверской области продолжает расти.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 9 мая 2020 года: случаи заражения 784 (+15 за минувшие сутки). На карантине 513 (-22). Выздоровели 263 (+37 за минувшие сутки).
Умерли 8 человек (0 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.
Тесты на COVID-19 в регионе сдали 34333 человек, за последние сутки – 1531.
ИСТОЧНИК KP.RU
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