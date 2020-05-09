2020-05-08T21:28:00+03:00
75 лет Великой Победы

День Победы в Твери 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

«КП»-Тверь» публикует подробную программу мероприятий, которые пройдут в День Победы 2020
Ольга ТРОФИМОВА
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Мероприятия на День Победы перевели в онлайн форматМероприятия на День Победы перевели в онлайн форматФото: Виктория ТУШКОВА
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9 мая в этом году проходит в необычном режиме. Из-за коронавируса большинство мероприятий перевели в онлайн формат.

Тем не менее, утро 9 Мая начнется в храмах Тверской области с поминовения «усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

По своей личной инициативе губернатор Игорь Руденя с утра посетит знаковые мемориалы Твери и Ржева, где возложит цветы.

Возложить цветы смогут и жители города и области. Штрафовать за это не будут, но в условиях эпидемии коронавируса от посещения мест массового скопления людей лучше воздержаться.

А вот всероссийская акция «Бессмертный полк» переходит в онлайн. В регионе она организована в трех форматах: фото героев можно будет выставить в окнах своих домов, фото семей с фотографиями родных показывают по местной ТВ-программе в течение нескольких часов, а еще рассказать о родственнике можно в соцсетях.

В 19 часов вечера начнется всероссийская акция «Песня Победы». Именно в это время во всех уголках города и области жители запоют песню «День Победы».

В 22 часа праздник завершится праздничными фейерверками, которые пройдут в Твери и Ржеве. Наблюдать за ними можно будет из окна своего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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