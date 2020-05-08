Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 8 мая 2020 года: 16 новых случаев заражения за сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 8 мая 2020 года: случаи заражения 769 (+16 за минувшие сутки). На карантине 535 (-13). Выздоровели 226 (+29 за минувшие сутки).

Умерли 8 человек (0 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

Тесты на COVID-19 в регионе сдали более 32800 человек. В сутки делается более тысячи тестов.