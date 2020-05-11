2020-05-11T11:09:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 11 мая: в каких районах больше всего заражённых

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Графика: ПТОГрафика: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 11 мая в регионеподтверждено 898 случаев заболевания коронавирусом. Со вчерашнего дня выздоровели 10 человек. Всего 344 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 544 зараженных - на лечении. 10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 11 мая 2020 года:

Тверь 316

Кимры 226

Конаковский район 137

Лихославльский район 48

Калининский район 25

Кимрский район 24

Рамешковский район 16

Вышневолоцкий городской округ 15

Старицкий район 11

Торжок 10

Зубцовский район 9

Ржев 8

Бежецкий район 8

Удомельский городской округ 6

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Максатихинский район 4

Селижаровский район 3

Жарковский район 2

Кувшиновский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Кашинский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Торопецкий район 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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