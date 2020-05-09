Коронавирус в Твери, последние новости на 9 мая 2020 года: бесплатные маски в автобусах и на автовокзале

На утро 9 мая в Тверской области официально зарегистрировано 784 инфицированных коронавирусом (+15 за минувшие сутки). На карантине - 513 (-22). Выздоровели - 263 (+37 за минувшие сутки). Умерли - 8 человек (0 за минувшие сутки).

Защитные маски больше не дефицит. Теперь их можно купить в магазинах и аптеках. Если повезёт, можно и бесплатно маску получить.

Правительство региона анонсировало раздачу 1 миллиона масок, на которые из казны области будет потрачено 30 млн рублей. Закупают маски в местных производителей.

Сейчас маску можно получить в городском автобусе. Раздают их контролёры.

Всего в общественном транспорте Твери раздадут 5 тысяч масок.

Также маску можно получить у кассира при покупке билета в пригородных кассах автовокзала в областной столице.

Власти региона заявили о мерах поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал от пандемии.

Организации и индивидуальные предприниматели, пострадавшие в сложившихся экономических условиях, с 1 мая могут подать заявление в электронной форме на получение государственных субсидий на первоочередные выплаты. Как поясняют в областном правительстве, средства предусмотрены в размере 1 минимального размера оплаты труда (12 130 руб.) на каждого сотрудника.

О других антикризисных направлениях государственной поддержки можно узнать на сайте mybusiness69.ru и по телефону «горячей линии» 8-800-200-11-69.