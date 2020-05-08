2020-05-08T00:46:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 8 мая 2020 года: чудесное выздоровление женщины, которая не могла самостоятельно дышать 2,5 недели

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 8 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Эта женщина не могла самостоятельно дышать 2,5 недели. Теперь она благодарит медиков. Фото: кадр с видео группы vk.com/coronavirus_tverregЭта женщина не могла самостоятельно дышать 2,5 недели. Теперь она благодарит медиков. Фото: кадр с видео группы vk.com/coronavirus_tverreg
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На утро 8 мая в Тверской области официально зарегистрировано 769 инфицированных коронавирусом (+16 за минувшие сутки). На карантине - 535 (-13). Выздоровели - 226 (+29 за минувшие сутки). Умерли - 8 человек (0 за минувшие сутки).

Накануне вечером стало известно, что тверские врачи буквально вытащили с того света пациентку с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом. Две с половиной недели она не могла самостоятельно дышать и находилась на ИВЛ. Эту пациентку доставили в Областную клиническую больницу в конце апреля с диагнозом пневмония. Состояние ухудшалось с каждым днём.

- Врачи приняли решение перевести ее на ИВЛ, - сообщает официальная группа по коронавирусу в Тверской области в соцсети ВКонтакте.

Накануне пациентка наконец-то начала дышать самостоятельно. Сейчас ее состояние - стабильное. В опубликованном в паблике видео женщина благодарит врачей:

- Я получила новую жизнь, новое дыхание, спасибо всем, кто был рядом все это время и боролся вместе со мной.

А тем временем, в инфекционном госпитале ОКБ Твери на ИВЛ находятся еще 12 пациентов. Всего от коронавируса там лечится 251 человек.

Кстати, Тверская область закупила ещё 221 аппарат ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

41 из них уже поступил в учреждения здравоохранения региона. Оборудование распределяется в инфекционные госпитали, где лечат больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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