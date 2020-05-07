Yota запустила проект про самоизоляцию, который ничего не советует
С 7 мая в Твери Yota запустила проект. чтобы подбодрить пользователей и отвлечь от плохих новостей
Yota
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С проектом можно ознакомится на easy.yota.ru
«Мы не хотим рассказывать пользователям, как правильно самоизолироваться и что делать, не выходя на улицу, чему можно научиться дома, как встречаться с друзьями, не встречаясь с ними. И даже не будем пытаться прогнозировать, когда все закончится. Мы просто хотим напомнить о тех простых вещах, которыми нам еще предстоит насладиться, и помочь успокоиться и не паниковать», - комментирует менеджер проекта Александр Липин.
Yota
Yota
ИСТОЧНИК KP.RU