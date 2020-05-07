2020-05-07T17:11:15+03:00
Общество

Дождей в День Победы в Твери не будет

Погода в честь праздника даст нам небольшую поблажку
Виктория ТУШКОВА
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С утра 9 мая будет даже солнечно, облака позже набегут, но дождей в этот день не ожидается.С утра 9 мая будет даже солнечно, облака позже набегут, но дождей в этот день не ожидается.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Тверь покидают средиземноморские циклоны, забирая с собой дожди. Но на смену им спешат циклоны Северной Атлантики. И тоже с багажом осадков. Однако передышка будет: отпраздновать 75-летие Великой Победы природа позволит нам при сухой погоде.

- С утра 9 мая будет радостно и солнечно. Потом набегут облака, но дождей в этот день не ожидается, - поделилась с «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. – В День Победы +14…+15 градусов тепла, при солнышке - ещё теплее. Ветер юго-западный, не сильный.

Атмосферное давление все ближайшие дни держится ниже нормы: 740-748 мм рт. ст. В воскресенье, 10 мая, может прогреметь небольшая гроза, температура останется без изменений: +15 днём и +4…+6 ночью. А в понедельник - значительно теплее: +20…+22 днём и +9 ночью.

Но радоваться раннему лету не спешите: идёт очередной атмосферный фронт и похолодание. Днём во вторник +15, в среду уже +9. Ночная температура может опуститься до нуля, а по ощущениям - ещё холоднее. Виной тому усилившийся ветер, который поменяет направление на северное.

Так что погода, дав нам небольшую поблажку в честь Дня Победы, остаётся солидарной с санитарными врачами: оставайтесь дома и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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