День Победы в Твери: белые журавлики, общая песня и салют

Ближайшие дни - это долгожданный праздник 9 Мая. И пусть он в этом году пройдет в необычном формате, но это не означает, что мы не будем отмечать юбилей Великой Победы. Будем. Но несколько иначе. И всё обязательно состоится - и Бессмертный полк, и акция «Георгиевская ленточка», и даже салют.

Так как в этом году рекомендован режим самоизоляции, большинство праздничных мероприятий пройдут в режиме онлайн.

Например, Тверь присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк», которая пройдет в регионе в трех форматах: первый - фото героев можно будет выставить в окнах своих домов, второй - фото семей с фотографиями родных показывают по местной ТВ-программе в течение нескольких часов. И, наконец, можно рассказать о своем родственнике в соцсетях.

Также окна квартир предлагается украсить белыми журавликами, которые школьники в рамках акции «Журавли памяти» мастерили на интерактивных уроках труда.

Помимо этого во всех соцсетях можно услышать и увидеть, как читают стихи артисты и знаменитые люди города. К этой акции у нас присоединились три театра и все библиотеки.

Однако некоторые мероприятия в сам День Победы пройдут в режиме реального времени, но в ограниченном составе.

Утро 9 Мая начнется в храмах Тверской области с поминовения «усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

По своей личной инициативе губернатор Игорь Руденя с утра посетит знаковые мемориалы Твери и Ржева, где возложит цветы. А джип-клуб «Лебедушка» проедется по всем муниципалитетам региона с флагами, чтобы по возможности до каждого донести настроение праздника. Впрочем, объединиться все вместе тверичане смогут в 19 часов, когда начнется всероссийская акция «Песня Победы». Именно в это время во всех уголках города, а может быть и области, запоют песню «День Победы».

Ну а завершится 9 Мая в 22 часа салютами, которые пройдут в Твери и Ржеве. Правда, место традиционного запуска в Твери, например у обелиска Победы, будет изменено. Делается это по двум причинам - чтобы избежать скопления людей и дать возможность увидеть салют из окон максимальному количеству горожан.

По последней информации места запуска салюта следующие: в Ржеве - Соборная гора, в Твери - стадион «Центральный».