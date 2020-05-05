2020-05-05T14:04:15+03:00
Общество

Бессмертный полк в Твери 2020: Виртуальное шествие и журавлики на аватарках

Стало известно, как пройдёт Бессмертный полк в Твери
Виктория ТУШКОВА
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Год назад в шествии Бессмертного полка в Твери приняли участие 35 тысяч человек.Год назад в шествии Бессмертного полка в Твери приняли участие 35 тысяч человек.Фото: Альберт БОЙКОВ
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Общероссийская акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года в Твери состоится, как и по всей стране. Ещё в 2013 году девизом акции была взята строчка стихотворения Татьяны Прибытковой: «Они должны идти победным строем в любые дни, в любые времена». Поэтому и в период вынужденной самоизоляции шествие отменять нельзя, оно лишь поменяет формат и уйдёт в онлайн-пространство.

Кстати, организаторы акции сообщают, что традиционное шествие по городам России также обязательно пройдёт, как только страна победит эпидемию коронавируса. Пока же «КП»-Тверь» расскажет, как принять участие в «Бессмертном полку» виртуально.

На сайте полка

На сайте «Бессмертного полка» есть раздел «Проекты». В нём - подраздел «Бессмертный полк дома». Зайдя туда, вы сможете загрузить фото вашего участника войны (или фото вашей семьи с портретом ветерана) или видео с рассказом о нём.

Предварительно понадобится зарегистрироваться на сайте. Сделать это несложно - на всё даются пошаговые инструкции. Фото попадёт в ленту и на онлайн-карту «Бессмертного полка».

Кроме этого на страничке полковой карты можно прочитать, каким ещё образом отметить 75-летие Великой Победы не выходя из дома.

В соцсетях

Сфотографируйтесь с портретом своего фронтовика или расскажите его историю на видео и опубликуйте пост на своей странице в соцсетях: VK, FB, Instagram с хэштегом #Бессмертныйполкдома. Ваш пост автоматически попадет на официальный сайт движения, в ленту #Бессмертныйполкдома.

Журавлик

Организаторы акции предлагают разместить на аватарках в соцсетях журавлика - символ «Бессмертного полка».

В «Фейсбуке» для этого надо навести курсор на свою аватарку и нажать кнопку «Обновить», далее кликнуть на «Добавить рамку» и ввести в строке поиска «#Бессмертныйполкдома».

В «Вконтакте» это помогут сделать администраторы группы «Бессмертного полка». Для этого нужно оставить комментарий в ленте паблика под закреплённой записью о специальной рамке с журавликом. В комментарии нужно отправить своё квадратное фото или фото вашего фронтовика.

Бессмертный полк Тверской области

Кроме участия во всероссийской акции вы можете присоединиться к альтернативному «Бессмертному полку Тверской области».

Для этого нужно прислать фото своего фронтовика или фото вашей семьи с его фотографией (или транспарантом) на электронную почту polk.tver@yandex.ru. Укажите фамилию, имя и отчество участника войны.

По информации областного правительства, виртуальный «Бессмертный полк Тверской области» будет транслироваться в течение всего Дня Великой Победы в эфире телеканала «Тверской проспект-Регион».

ИСТОЧНИК KP.RU

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