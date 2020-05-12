2020-05-11T23:47:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 12 мая 2020 года: медики ждут денег за борьбу с COVID-19, а жители региона - снятия ограничений

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 12 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Последние новости о мерах борьбы с коронавирусом в Тверской области на 12 мая 2020 года.Последние новости о мерах борьбы с коронавирусом в Тверской области на 12 мая 2020 года.Фото: Алина ПЕТРОВА
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На утро 12 мая в Тверской области официально зарегистрировано 898 инфицированных коронавирусом (+31 за минувшие сутки). На карантине - 544 (+21). Выздоровели - 344 (+10 за минувшие сутки). Умерли - 10 человек (0 за минувшие сутки). Медики Тверской области, лечащие больных с коронавирусом, получат надбавки.

Такое решение было озвучено на 11 мая на совещании по эпидемиологической ситуации в стране, которое провёл президент России Владимир Путин. Президент, в числе прочего, говорил и о надбавках медикам, работающих с пациентами с COVID-19, сказал, что деньги на надбавки в регионы из федерального центра уже ушли. Он поручил губернаторам ускорить процесс выплат. Выплаты должны быть начислены медикам до 15 мая 2020 года.

Речь идёт о следующих суммах: врачи, лечащие больных коронавирусом, в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 тыс. рублей.

Врачам скорой помощи, помогающим зараженным COVID-19, должны доплачивать 50 тыс. рублей, медсестрам - 25 тысяч.

Из бюджета страны на все регионы на эти надбавки выделено 12 млрд рублей. Тверской области из них выделяется около 83 млн рублей.

В ходе совещания Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней в стране. Губернатор Игорь Руденя после окончания совещания сообщил, что в нашем регионе уже сформирован план поэтапной отмены ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

- В Тверской области такой план разработан. Опираясь на первый указ президента о наших полномочиях, приняли решение и дали возможность функционировать с соблюдением всех санитарных норм системообразующим предприятиям.

Отметим, что жёсткого карантина в связи с эпидемией коронавируса в Тверской области и не было.

Введённый с 17 марта режим повышенной готовности, дал возможность многим отраслям не прекращать свою работу или быстро ее возобновить, после нескольких недель простоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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