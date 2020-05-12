Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 12 мая 2020 года: 31 новый инфицированный
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 898 человек
Количество больных коронавирусом в Ятверской области на 12 мая 2020 года.
Изменить размер текста:
В Тверской области число заболевших по данным на утро 12 мая 2020 года: случаи заражения 898 (+31 за минувшие сутки). На карантине 544 (+21). Выздоровели - 344 (+10 за минувшие сутки). Умерли 10 человек (0 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб. Тесты на COVID-19 в регионе сдали более 36 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»