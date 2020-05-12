Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 12 мая 2020 года: 31 новый инфицированный

Коронавирус в Твери, последние новости на 12 мая 2020 года: медики ждут денег за борьбу с COVID-19, а жители региона - снятия ограничений

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 12 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале