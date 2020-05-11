2020-05-11T23:15:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие режима ограничений в Твери с 12 мая 2020 года: что изменится и как будет идти отмена ограничений, введённых из-за коронавируса

Как будут сниматься ограничения в связи с коронавирусом - пояснил губернатор
Алина ПЕТРОВА
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Как будут сниматься ограничения в связи с коронавирусом В Тверской области.Как будут сниматься ограничения в связи с коронавирусом В Тверской области.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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11 мая президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации объявил о завершении единого периода нерабочих дней в стране. Губернатор Игорь Руденя после окончания совещания сообщил, что в нашем регионе уже сформирован план поэтапной отмены ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

- В Тверской области такой план разработан. Опираясь на первый указ президента о наших полномочиях, приняли решение и дали возможность функционировать с соблюдением всех санитарных норм системообразующим предприятиям. Таким образом, нам удалось сохранить в работе 92% субъектов региональной экономики, – сказал Игорь Руденя журналистам.

План отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе.

Отметим, что число, больных с коронавирусом в регионе продолжает расти. На утро 11 мая их было 898. 10 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 умерли.

Отметим, что жёсткого карантина в связи с эпидемией коронавируса в Тверской области и не было.

Введённый с 17 марта режим повышенной готовности, дал возможность многим отраслям не прекращать свою работу или быстро ее возобновить, после нескольких недель простоя.

Так, с 13 апреля снова заработали предприятия сферы услуг. Через несколько дней был снят запрет на работу магазинов стройматериалов и промтоваров (площадью до 400 кв. м.), косметических кабинетов, прачечных и химчисток, ветклиник и пр.

В ограниченном режиме уже открылись МФЦ. Планируется, что в полном объёме они заработают с 23 мая.

Между тем в регионе есть четыре закрытых населённых пункта, где расположены стратегические объекты - ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный, Удомля и Конаково. До 29 мая школьники - на дистанционном обучении, а в детсадах работают лишь дежурные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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