2020-05-11T23:05:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплата медикам в Твери из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и когда перечислят

Медикам, работающим с больными с коронавирусом, будут начислены дополнительные выплаты
Алина ПЕТРОВА
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Выплата медикам в Твери из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и когда перечислят.Выплата медикам в Твери из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и когда перечислят.
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Медики Тверской области, лечащие больных с коронавирусом, получат надбавки.

Такое решение было озвучено на 11 мая на совещании по эпидемиологической ситуации в стране, которое провёл президент России Владимир Путин. Президент, в числе прочего, говорил и о надбавках медикам, работающих с пациентами с COVID-19, сказал, что деньги на надбавки в регионы из федерального центра уже ушли. Он поручил губернаторам ускорить процесс выплат. Выплаты должны быть начислены медикам до 15 мая 2020 года.

Речь идёт о следующих суммах: врачи, лечащие больных коронавирусом, в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 тыс. рублей.

Врачам скорой помощи, помогающим зараженным COVID-19, должны доплачивать 50 тыс. рублей, медсестрам - 25 тысяч.

Из бюджета страны на все регионы на эти надбавки выделено 12 млрд рублей. Тверской области из них выделяется около 83 млн рублей.

Известно, что 62,7 млн рублей направят на доплаты тверским врачам и медсестрам, непосредственно лечащим больных коронавирусом в инфекционных госпиталях. Еще свыше 20,2 млн - медикам, соприкасающимся с зараженными, например, врачам скорой помощи.

Отметим, что предыдущий транш, обязательный к выплате до 1 мая, по официальным сообщениям областного правительства, медики уже получили. На эти цели из федеральной казны Тверскому региона было направлено 120 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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