Карта распространения COVID-19 в Тверской области 9 мая: 2 человека умерли от коронавируса за минувшие сутки

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 9 мая в регионе подтверждено 822 случая заболевания коронавирусом. Со вчерашнего дня выздоровели 53 человека. Всего 316 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 496 зараженных изолированы, получают лечение. 10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Это плюс 2 смертельных случая за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 9 мая 2020 года:

Тверь 295

Кимры 202

Конаковский район 136

Лихославльский район 35

Кимрский район 23

Калининский район 23.