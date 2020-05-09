Карта распространения COVID-19 в Тверской области 9 мая: 2 человека умерли от коронавируса за минувшие сутки
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 9 мая в регионе подтверждено 822 случая заболевания коронавирусом. Со вчерашнего дня выздоровели 53 человека. Всего 316 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 496 зараженных изолированы, получают лечение. 10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Это плюс 2 смертельных случая за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.
В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 9 мая 2020 года:
Тверь 295
Кимры 202
Конаковский район 136
Лихославльский район 35
Кимрский район 23
Калининский район 23.
ИСТОЧНИК KP.RU
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