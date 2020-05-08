Где в Тверской области бесплатно раздадут маски: объяснил губернатор

Губернатор Тверской области Игорь Руденя пояснил, где будет распространяться 1 миллион защитных медицинских масок для защиты от коронавируса.

Акция стартовала накануне майских праздников. На неё региональные власти готовы потратить 30 млн рублей, закупив маски у местных производителей.

В Твери, к примеру, сейчас маску можно получить у контролёра, во время поездки в автобусе.

На 8 мая в регионе подтверждено 784 случая заболевания коронавирусом. Тверь - лидер среди городов региона по заболеваемости, за минувшие сутки коронавирус здесь диагностировали ещё у 9 человек. Всего в областной столице заражённых 279 человек.

- Это наша тверская инициатива. Это сделано для профилактической работы. В первую очередь, маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекция, - пояснил губернатор Игорь Руденя, заметив, что потом маски раздадут и в муниципальных образованиях региона, где нет заражённых.