Где в Тверской области бесплатно раздадут маски: объяснил губернатор
Губернатор Тверской области Игорь Руденя пояснил, где будет распространяться 1 миллион защитных медицинских масок для защиты от коронавируса.
Акция стартовала накануне майских праздников. На неё региональные власти готовы потратить 30 млн рублей, закупив маски у местных производителей.
В Твери, к примеру, сейчас маску можно получить у контролёра, во время поездки в автобусе.
На 8 мая в регионе подтверждено 784 случая заболевания коронавирусом. Тверь - лидер среди городов региона по заболеваемости, за минувшие сутки коронавирус здесь диагностировали ещё у 9 человек. Всего в областной столице заражённых 279 человек.
- Это наша тверская инициатива. Это сделано для профилактической работы. В первую очередь, маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекция, - пояснил губернатор Игорь Руденя, заметив, что потом маски раздадут и в муниципальных образованиях региона, где нет заражённых.
ИСТОЧНИК KP.RU
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