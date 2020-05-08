2020-05-08T13:30:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 8 мая: ещё 9 человек заразились COVID-19 за сутки в Твери

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 8 мая в регионе подтверждено 784 случая заболевания коронавирусом. Тверь - лидер среди городов региона по заболеваемости, за минувшие сутки коронавирус здесь диагностировали ещё у 9 человек. Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Тех, кто победил заразу, в регионе уже 263 человека. 513 - на лечении. 8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 8 мая 2020 года:

Тверь 279

Кимры 192

Конаковский район 136

Лихославльский район 30

Кимрский район 23

Калининский район 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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