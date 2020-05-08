Карта распространения COVID-19 в Тверской области 8 мая: ещё 9 человек заразились COVID-19 за сутки в Твери
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 8 мая в регионе подтверждено 784 случая заболевания коронавирусом. Тверь - лидер среди городов региона по заболеваемости, за минувшие сутки коронавирус здесь диагностировали ещё у 9 человек. Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Тех, кто победил заразу, в регионе уже 263 человека. 513 - на лечении. 8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.
В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 8 мая 2020 года:
Тверь 279
Кимры 192
Конаковский район 136
Лихославльский район 30
Кимрский район 23
Калининский район 18.
ИСТОЧНИК KP.RU
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