Карта распространения COVID-19 в Тверской области 8 мая: ещё 9 человек заразились COVID-19 за сутки в Твери

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 8 мая в регионе подтверждено 784 случая заболевания коронавирусом. Тверь - лидер среди городов региона по заболеваемости, за минувшие сутки коронавирус здесь диагностировали ещё у 9 человек. Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Тех, кто победил заразу, в регионе уже 263 человека. 513 - на лечении. 8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 8 мая 2020 года:

Тверь 279

Кимры 192

Конаковский район 136

Лихославльский район 30

Кимрский район 23

Калининский район 18.