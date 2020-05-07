Карта распространения COVID-19 в Тверской области 7 мая: самый большой рост числа заражённых COVID-19 в Твери

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 7 мая в регионе подтверждено подтверждено 769 случаев заболевания коронавирусом. Это плюс 16 новых случаев заражения за сутки. Самый большой рост числа заражённых в Твери - здесь за сутки выявлено 7 новых инфицированных. 226 заболевших выздоровели. 535 - на лечении.

8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 7 мая 2020 года:

Тверь 270

Кимры 192

Конаковский район 136

Лихославльский район 28 Кимрский район 23

Калининский район 17