Карта распространения COVID-19 в Тверской области 7 мая: самый большой рост числа заражённых COVID-19 в Твери
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 7 мая в регионе подтверждено подтверждено 769 случаев заболевания коронавирусом. Это плюс 16 новых случаев заражения за сутки. Самый большой рост числа заражённых в Твери - здесь за сутки выявлено 7 новых инфицированных. 226 заболевших выздоровели. 535 - на лечении.
8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.
В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 7 мая 2020 года:
Тверь 270
Кимры 192
Конаковский район 136
Лихославльский район 28 Кимрский район 23
Калининский район 17
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»