2020-05-07T13:39:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 7 мая: самый большой рост числа заражённых COVID-19 в Твери

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Графика: ПТОГрафика: ПТО
Изменить размер текста:

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 7 мая в регионе подтверждено подтверждено 769 случаев заболевания коронавирусом. Это плюс 16 новых случаев заражения за сутки. Самый большой рост числа заражённых в Твери - здесь за сутки выявлено 7 новых инфицированных. 226 заболевших выздоровели. 535 - на лечении.

8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 7 мая 2020 года:

Тверь 270

Кимры 192

Конаковский район 136

Лихославльский район 28 Кимрский район 23

Калининский район 17

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители Твери могут возлагать цветы к мемориалам в День Победы, главное, соблюдать дистанцию
Жителя Тверской области будут судить за хранение крупной партии наркотиков
Раритетный патефон украл из ломбарда и продал житель Твери
В Твери выпустили карту «Волга» с Советским солдатом Ржевского мемориала
Больше 800 коек для больных COVID-19 создано в Тверской области
В Тверской области на укусы клещей пожаловались 138 человек
За сутки на коронавирус в Тверской области протестировано 1214 человек
В Тверской области полиция поймала дачного вора
Количество выздоровевших после коронавируса в Тверской области выросло до 226 человек
31-летняя москвичка пыталась зарезать мужчину в Тверской области
Пьяный водитель перевернулся на иномарке в Тверской области
Коммунальное предприятие в Тверской области оштрафовали за использование артезианских скважин без лицензии
В Тверской области жена убила мужа одним ударом ножа
Волонтеры Тверской области напишут ветеранам "Письма Победы"