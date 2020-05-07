Акция «Георгиевская ленточка» в Твери 2020: как принять участие

4 мая в Тверской области и во всей России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Из-за эпидемии коронавируса в этом году она проходит онлайн.

Для того, чтобы стать участником челленджа необходимо сделать фото с Георгиевской лентой, а затем опубликовать на своей странице в соцсетях. В подстрочнике к фото расскажите: «Почему для меня важна Георгиевская лента». Запись дополняется хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. В описании к фото нужно пригласить к участию 5 друзей.

Если ленты у вас нет, можно воспользоваться электронной фоторамкой «Георгиевская ленточка» в личном аккаунте через мобильное приложение Instagram и функцию «Истории».

Фоторамку можно скачать в официальном аккаунте «Волонтеры Победы» - @vsezapobedu.

Кстати, ленты на улицах раздавать все же будут. Как сообщает региональное правительство Георгиевские ленточки будут раздавать в местах, доступных для посещения в период самоизоляции.