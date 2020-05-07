2020-05-07T01:15:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 7 мая 2020 года: деньги для медиков и один заразившийся депутат Госдумы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 7 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
На этом фото депутат Госдумы РФ Светлана Максимова во время посещения Калининской ЦРБ. Несколькими днями позже ее госпитализируют с пневмонией. Фото: личная страница Светланы Максимовой в соцсети FacebookНа этом фото депутат Госдумы РФ Светлана Максимова во время посещения Калининской ЦРБ. Несколькими днями позже ее госпитализируют с пневмонией. Фото: личная страница Светланы Максимовой в соцсети Facebook
Изменить размер текста:

На утро 7 мая в Тверской области официально зарегистрировано 753 инфицированных коронавирусом (+44 за минувшие сутки). На карантине - 548 (+30). Выздоровели - 197 (+14 за минувшие сутки). Умерли - 8 человек (0 за минувшие сутки).

В числе заболевших COVID-19 депутат Госдумы РФ тверской аграрий Светлана Максимова. В разговоре со СМИ, госпитализированная на минувшей неделе парламентарий призналась, болезнь протекает у неё очень тяжело.

«КП»-Тверь» удалось связаться по телефону с помощницей депутата Еленой Диченской:

- Сейчас Светлана Викторовна чувствует себя гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Можно сказать, что она чувствует себя достаточно хорошо.

На вопрос о том, находится ли сейчас Светлана Максимова в реанимации, помощник депутата отвечать отказалась:

- Без комментариев, могу только сказать, что врачи рекомендовали ей покой.

В Тверской области продолжается раздача масок. По сообщениям областного правительства, волонтеры раздали более 200 тысяч многоразовых масок.

Раздавали в городах и районах: Тверь, Ржев, Кимры, Вышний Волочек и Конаковский район. Здесь больше всего заражённых коронавирусом.

В областном центре защитные маски раздаются более чем в 30 точках – на остановках общественного транспорта, в магазинах и торговых центрах.

Масками и средствами защиты власти обещают обеспечить медиков.

На заседании областной бюджетной комиссии принято решение о приобретении свыше 615 тыс. средств индивидуальной защиты для медиков региона. На обеспечение двухмесячного запаса средств индивидуальной защиты планируется направить свыше 261,3 млн рублей.

По информации областного правительства, на эти деньги купят 160 тыс. единиц многоразовых и одноразовых защитных костюмов, 10 тыс. халатов, 150 тыс. респираторов и более 290 тыс. высоких бахил.

Их передадут в ОКБ, горбольницы №1 и №6, тверскую станцию скорой медицинской помощи, Калининскую, Нелидовскую, Конаковскую, Зубцовскую ЦРБ. И рублем медработников обещают не обидеть.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что медикам Тверской области до 1 мая перевели стимулирующие выплаты за работу по выявлению и лечению заразившихся COVID-19. Это было поручение губернатора Игоря Рудени. Надбавки медработники получили за фактически отработанное время в период с 1 по 23 апреля 2020 года.

Как также сообщает правительство региона, выплаты получили более 3000 медиков Верхневолжья. Им в целом заплатили 119,3 млн рублей, выделенных Тверской области из федеральной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Утро 9 мая начнется в Твери с поминовения погибших воинов
30-летний мужчина во время ссоры зарезал трех человек в Тверской области
Медикам Тверской области купят больше 615 тыс. средств защиты
В Тверской области медикам в срок начислили стимулирующие выплаты
График отключения горячей воды в домах Твери опубликован
На Московском шоссе в Твери начали установку дорожных знаков и укладку брусчатки
В Тверской области реализуются меры поддержки экономики и соцсферы
Тверская "Герценка" приглашает послушать серию рассказов о Великой Отечественной войне
На бульваре Гусева в Твери спасатели помогли мужчине, который остался в горящей квартире
В День Победы на братском захоронении, расположенном в лесу Тверской области, отслужат молебен
Меньше половины жителей Твери уверены в своём завтрашнем дне
Безработный житель Тверской области нарубил леса на полтора миллиона рублей
После вечеринки с друзьями житель Твери лишился мобильного телефона
Дорожники обещают в течение суток отремонтировать размытые участки дорог в Тверской области
За торфяниками в Тверской области следят беспилотники
Почти 32 000 жителей Тверской области сдали тесты на коронавирус
Главу сельского поселения в Тверской области оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращения
Изделия из металла на приусадебном участке стали добычей злоумышленника в Тверской области
Жителю Тверской области придется заплатить штраф за ложный донос о грабеже
В гаражном кооперативе Тверской области женщина напала с ножом на незнакомца