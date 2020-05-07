Коронавирус в Твери, последние новости на 7 мая 2020 года: деньги для медиков и один заразившийся депутат Госдумы

На утро 7 мая в Тверской области официально зарегистрировано 753 инфицированных коронавирусом (+44 за минувшие сутки). На карантине - 548 (+30). Выздоровели - 197 (+14 за минувшие сутки). Умерли - 8 человек (0 за минувшие сутки).

В числе заболевших COVID-19 депутат Госдумы РФ тверской аграрий Светлана Максимова. В разговоре со СМИ, госпитализированная на минувшей неделе парламентарий призналась, болезнь протекает у неё очень тяжело.

«КП»-Тверь» удалось связаться по телефону с помощницей депутата Еленой Диченской:

- Сейчас Светлана Викторовна чувствует себя гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Можно сказать, что она чувствует себя достаточно хорошо.

На вопрос о том, находится ли сейчас Светлана Максимова в реанимации, помощник депутата отвечать отказалась:

- Без комментариев, могу только сказать, что врачи рекомендовали ей покой.

В Тверской области продолжается раздача масок. По сообщениям областного правительства, волонтеры раздали более 200 тысяч многоразовых масок.

Раздавали в городах и районах: Тверь, Ржев, Кимры, Вышний Волочек и Конаковский район. Здесь больше всего заражённых коронавирусом.

В областном центре защитные маски раздаются более чем в 30 точках – на остановках общественного транспорта, в магазинах и торговых центрах.

Масками и средствами защиты власти обещают обеспечить медиков.

На заседании областной бюджетной комиссии принято решение о приобретении свыше 615 тыс. средств индивидуальной защиты для медиков региона. На обеспечение двухмесячного запаса средств индивидуальной защиты планируется направить свыше 261,3 млн рублей.

По информации областного правительства, на эти деньги купят 160 тыс. единиц многоразовых и одноразовых защитных костюмов, 10 тыс. халатов, 150 тыс. респираторов и более 290 тыс. высоких бахил.

Их передадут в ОКБ, горбольницы №1 и №6, тверскую станцию скорой медицинской помощи, Калининскую, Нелидовскую, Конаковскую, Зубцовскую ЦРБ. И рублем медработников обещают не обидеть.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что медикам Тверской области до 1 мая перевели стимулирующие выплаты за работу по выявлению и лечению заразившихся COVID-19. Это было поручение губернатора Игоря Рудени. Надбавки медработники получили за фактически отработанное время в период с 1 по 23 апреля 2020 года.

Как также сообщает правительство региона, выплаты получили более 3000 медиков Верхневолжья. Им в целом заплатили 119,3 млн рублей, выделенных Тверской области из федеральной казны.