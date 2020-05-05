2020-05-05T00:32:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 5 мая 2020 года: 19 новых инфицированных

Количество заражённых в Тверской области увеличилось до 680 человек
Ирина ТАРАСОВА
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На сегодняшний день под наблюдением и на лечении врачей находится 512 человекаНа сегодняшний день под наблюдением и на лечении врачей находится 512 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 5 мая 2020 года увеличилось до 680 человек, это плюс 19 новых больных COVID-19 за сутки.

На сегодняшний день под наблюдением и на лечении врачей находится 512 человека, что несколько меньше чем вчера. Радует и количество выздоровевших. Их общее количество составляет 165 человек, причем за сутки покинули стены больниц 40 пациентов.

Однако не обошлось за прошедший день без потерь. В настоящее время в регионе зафиксировано шесть летальных исходов. Из них трое умерли за последние сутки.

Напомним, статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Там же информируют, что все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

С начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли 30256 человек, за последние сутки 254.

Согласно карте распространения коронавируса в регионе, первую строчку таблицы по количеству заболевших занимает по-прежнему Тверь - 237 человек, из них 11 - за последние сутки. На второй строке на 4 мая - Кимры (158 случаев). На третьей - Конаковский район (132 случая).

Новые случаи коронавируса за последние сутки также были зафиксированы в Лихославльском (1), Калининском (1), Рамешковском (1) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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