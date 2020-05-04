Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 4 мая 2020 года: 51 новый инфицированный

В Тверской области число заболевших по данным на утро 4 мая 2020 года составляет 661 человек, это плюс 51 новый больной COVID-19 за сутки.

Выздоровели и выписаны из больниц 125 человек, из них 16 - за последний день.

Цифра по летальным исходам не меняется. В регионе от коронавируса ушли из жизни три человека. За сутки новых случаев не зарегистрировано.

Согласно карте распространения коронавируса в Тверской области, первую строчку таблицы по количеству заболевших занимает Тверь - 226 человек, из них 18 - за последние сутки. На второй строке на 3 мая - Кимры (155 случаев). На третьей - Конаковский район (130 случаев).

Напомним, о статистике заболевания коронавирусом в Тверской области ежедневно отчитывается региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. По данным оперштаба изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей сейчас 533 человека.

Всего на коронавирус в регионе обследовано 29873 человек, за последние сутки – 454.

Отмечается, что у значительной части пациентов наблюдается бессимптомное течение заболевания.

С людьми, находившимися в контакте с заражёнными, ведётся работа по выявлению коронавирусной инфекции.