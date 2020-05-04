2020-05-04T00:38:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 4 мая 2020 года: 51 новый инфицированный

Количество заражённых в Тверской области увеличилось до 661 человека
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
О статистике заболевания коронавирусом в Тверской области ежедневно отчитывается региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19О статистике заболевания коронавирусом в Тверской области ежедневно отчитывается региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Тверской области число заболевших по данным на утро 4 мая 2020 года составляет 661 человек, это плюс 51 новый больной COVID-19 за сутки.

Выздоровели и выписаны из больниц 125 человек, из них 16 - за последний день.

Цифра по летальным исходам не меняется. В регионе от коронавируса ушли из жизни три человека. За сутки новых случаев не зарегистрировано.

Согласно карте распространения коронавируса в Тверской области, первую строчку таблицы по количеству заболевших занимает Тверь - 226 человек, из них 18 - за последние сутки. На второй строке на 3 мая - Кимры (155 случаев). На третьей - Конаковский район (130 случаев).

Напомним, о статистике заболевания коронавирусом в Тверской области ежедневно отчитывается региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. По данным оперштаба изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей сейчас 533 человека.

Всего на коронавирус в регионе обследовано 29873 человек, за последние сутки – 454.

Отмечается, что у значительной части пациентов наблюдается бессимптомное течение заболевания.

С людьми, находившимися в контакте с заражёнными, ведётся работа по выявлению коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
Генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин в интервью kp.ru - о том, как работают новые тесты и кому имеет смысл проходить их
Новости 24
В Твери ушел из жизни известный тренер по шорт-треку Эдуард Султанов
Народная артистка России, актриса Тверского театра драмы Вера Рычкова отмечает юбилей
Влюбленной паре уток пришелся по вкусу преображенный Парк Воксал в Твери
На улице Благоева в Твери во время грозы вспыхнул автомобиль
В Твери автобус врезался в легковой автомобиль, пострадал ребенок
Год, как нет с нами: В Твери вспоминают Владимира Орехова
В Тверской области мужчина потерял банковскую карту и с нее списали все средства
Карта распространения коронавируса в Тверской области на 3 мая: в каких районах сколько случаев заражения COVID-19
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 3 мая выросло до 661 человека
Тверской театр юного зрителя приглашает на просмотр сказки «Карлик Нос»
Шествие "Бессмертного полка" в Тверской области состоится онлайн