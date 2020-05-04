Коронавирус в Твери, последние новости на 4 мая 2020 года: 125 выздоровевших и призыв доверять врачам

На утро 4 мая в Тверской области официально зарегистрирован 661 инфицированный COVID-19. Это +51 за минувшие сутки, что рекордно много. Накануне было 46 новых случаев коронавирусной инфекции.

На лечении в настоящее время находится 533 человека, 125 - выздоровели, 3 человека умерли. Новых смертей от COVID-19 за сутки в регионе нет.

Напомним, статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Там же информируют, что все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. С начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли уже 29873 человек.

В министерстве здравоохранения Тверской области призывают доверять врачам и не ставить под сомнения их действия. Ведь именно благодаря медикам в регионе уже выздоровели и выписались из больниц 125 человек с COVID-19.

В частности в сообщении миндзрава говорится: «Мы понимаем, как сложно сейчас всем, кто попал в больницу, кто переживает за своих родных. Но без доверия врачам победить болезнь очень сложно. А только врач знает – какое в зависимости от течения болезни назначить лечение пациенту, в какой момент и какое необходимо применить оборудование. В социальных сетях в последнее время появляются обсуждения недостатков оснащения больниц, методов лечения, которые в определенной степени ставят под сомнение действия врачей. Просим доверять мнению только специалистов. Доверяйте лечащим врачам. Сейчас очень важно, чтобы и врачи чувствовали вашу поддержку».

Также важно соблюдать сегодня и правила профилактики и дезинфекции, о чем говорится постоянно.

Кстати, 3 мая в Министерстве промышленности и торговли РФ были назвали регионы-лидеры по пошиву защитных масок. В рейтинг вошла и Тверская область, где целый ряд компаний Твери и Вышнего Волочка изготавливает 114,5 тысяч изделий в сутки.

Напомним, что в регионе также началась бесплатная раздача волонтерами 1 миллиона защитных масок жителям области. Акция по инициативе губернатора стартовала накануне майских праздников.

- Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области», – считает Игорь Руденя.