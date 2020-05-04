2020-05-04T00:14:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 4 мая 2020 года: 125 выздоровевших и призыв доверять врачам

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 4 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На лечении в настоящее время находится 533 человека, 125 - выздоровелиНа лечении в настоящее время находится 533 человека, 125 - выздоровелиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На утро 4 мая в Тверской области официально зарегистрирован 661 инфицированный COVID-19. Это +51 за минувшие сутки, что рекордно много. Накануне было 46 новых случаев коронавирусной инфекции.

На лечении в настоящее время находится 533 человека, 125 - выздоровели, 3 человека умерли. Новых смертей от COVID-19 за сутки в регионе нет.

Напомним, статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Там же информируют, что все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. С начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли уже 29873 человек.

В министерстве здравоохранения Тверской области призывают доверять врачам и не ставить под сомнения их действия. Ведь именно благодаря медикам в регионе уже выздоровели и выписались из больниц 125 человек с COVID-19.

В частности в сообщении миндзрава говорится: «Мы понимаем, как сложно сейчас всем, кто попал в больницу, кто переживает за своих родных. Но без доверия врачам победить болезнь очень сложно. А только врач знает – какое в зависимости от течения болезни назначить лечение пациенту, в какой момент и какое необходимо применить оборудование. В социальных сетях в последнее время появляются обсуждения недостатков оснащения больниц, методов лечения, которые в определенной степени ставят под сомнение действия врачей. Просим доверять мнению только специалистов. Доверяйте лечащим врачам. Сейчас очень важно, чтобы и врачи чувствовали вашу поддержку».

Также важно соблюдать сегодня и правила профилактики и дезинфекции, о чем говорится постоянно.

Кстати, 3 мая в Министерстве промышленности и торговли РФ были назвали регионы-лидеры по пошиву защитных масок. В рейтинг вошла и Тверская область, где целый ряд компаний Твери и Вышнего Волочка изготавливает 114,5 тысяч изделий в сутки.

Напомним, что в регионе также началась бесплатная раздача волонтерами 1 миллиона защитных масок жителям области. Акция по инициативе губернатора стартовала накануне майских праздников.

- Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области», – считает Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
Генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин в интервью kp.ru - о том, как работают новые тесты и кому имеет смысл проходить их
Новости 24
В Твери ушел из жизни известный тренер по шорт-треку Эдуард Султанов
Народная артистка России, актриса Тверского театра драмы Вера Рычкова отмечает юбилей
Влюбленной паре уток пришелся по вкусу преображенный Парк Воксал в Твери
На улице Благоева в Твери во время грозы вспыхнул автомобиль
В Твери автобус врезался в легковой автомобиль, пострадал ребенок
Год, как нет с нами: В Твери вспоминают Владимира Орехова
В Тверской области мужчина потерял банковскую карту и с нее списали все средства
Карта распространения коронавируса в Тверской области на 3 мая: в каких районах сколько случаев заражения COVID-19
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 3 мая выросло до 661 человека
Тверской театр юного зрителя приглашает на просмотр сказки «Карлик Нос»
Шествие "Бессмертного полка" в Тверской области состоится онлайн