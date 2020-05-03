2020-05-02T21:58:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 3 мая 2020 года: 46 новых инфицированных

Количество заражённых в Тверской области увеличилось до 610 человек
Виктория ТУШКОВА
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"КП"-Тверь" публикует свежую статистику числа заболевших коронавирусом в Тверской области."КП"-Тверь" публикует свежую статистику числа заболевших коронавирусом в Тверской области.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 3 мая 2020 года увеличилось до 610 человек, это плюс 46 новых больных COVID-19 за сутки.

Умерли от коронавируса в регионе три человека. За последние сутки новых летальных случаев в Тверской области не было.

Выздоровели и выписаны из больниц 109 человек, из них 35 - за последние сутки.

О статистике заболевания коронавирусом в Тверской области ежедневно отчитывается региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. По данным оперштаба изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей сейчас 498 человек.

Отмечается, что у значительной части пациентов наблюдается бессимптомное течение заболевания.

С людьми, находившимися в контакте с заражёнными, ведётся работа по выявлению коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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