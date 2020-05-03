Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 3 мая 2020 года: 46 новых инфицированных
В Тверской области число заболевших по данным на утро 3 мая 2020 года увеличилось до 610 человек, это плюс 46 новых больных COVID-19 за сутки.
Умерли от коронавируса в регионе три человека. За последние сутки новых летальных случаев в Тверской области не было.
Выздоровели и выписаны из больниц 109 человек, из них 35 - за последние сутки.
О статистике заболевания коронавирусом в Тверской области ежедневно отчитывается региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. По данным оперштаба изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей сейчас 498 человек.
Отмечается, что у значительной части пациентов наблюдается бессимптомное течение заболевания.
С людьми, находившимися в контакте с заражёнными, ведётся работа по выявлению коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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