2020-05-02T21:17:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 3 мая 2020 года: бесплатные маски раздают постовые патрули и сотрудники МФЦ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 3 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Виктория ТУШКОВА
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Маски раздают теперь не только волонтёры, но и сотрудники патрульно-постовой службы, а также работники МФЦ.Маски раздают теперь не только волонтёры, но и сотрудники патрульно-постовой службы, а также работники МФЦ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На утро 3 мая в Тверской области официально зарегистрировано 610 инфицированных COVID-19. За сутки прибавилось 46 новых подтверждённых случаев коронавируса.

В регионе по-прежнему зафиксировано три летальных исхода, новых смертей на сегодняшнее утро нет. Выздоровели 109 человек, из них 35 - за последние сутки.

В Твери продолжается раздача бесплатных многоразовых масок. Акция стартовала 30 апреля. Пока планируется раздать 1 миллион масок, но, по словам губернатора Игоря Рудени, акция продолжится и после. В первую очередь маски будут раздавать в городах и районах, где регистрировали случаи COVID-19. В дальнейших планах - охватить все районы области.

Вчера, 2 мая, маски раздавали людям на входе в строительный гипермаркет «Леруа Мерлен», ведь там практически ежедневно собирается много покупателей, и далеко не все используют средства защиты.

По информации областного Правительства маски людям теперь раздают не только волонтёры из числа молодёжи, но и сотрудники патрульно-постовой службы, а также работники МФЦ.

В регионе по-прежнему действуют ограничения режима повышенной готовности. Запрещено посещать парки, детские и спортивные площадки, другие места массового скопления людей.

Медицинские услуги частными клиниками не оказываются (кроме экстренных). Для государственных больниц,травмпунктов и стоматологий на майские праздники согласован специальный график работы.

Всем рекомендовано соблюдать меры профилактики и режим самоизоляции. Квартиру следует покидать лишь в крайнем случае - для похода за продуктами, лекарствами или выгула собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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