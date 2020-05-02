2020-05-01T23:50:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 2 мая 2020 года: новые аппараты ИВЛ и студенты на борьбе с распространением COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 2 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Виктория ТУШКОВА
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Для больниц Тверской области продолжают закупать новые аппараты ИВЛ, которые могут понадобиться пациентам с коронавирусом.Для больниц Тверской области продолжают закупать новые аппараты ИВЛ, которые могут понадобиться пациентам с коронавирусом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На утро 2 мая в Тверской области официально зарегистрировано 564 инфицированных COVID-19.

Это 29 новых подтверждённых случаев коронавируса за сутки. Новых смертей от коронавирусной инфекции нет, в Тверской области по-прежнему зафиксировано три летальных исхода.

В больницы региона вчера, 1 мая, было поставлено 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких: шесть в областную больницу и по два в городскую больницу №1 и Конаковскую ЦРБ. Это первая часть поставки из 35 аппаратов ИВЛ. Всего же для медучреждений региона будет закуплен 181 аппарат ИВЛ.

Областное Правительство сообщает, что в Тверской области продолжается формирование лекарственного резерва и закупка медикаментов, а также средств индивидуальной защиты (они поступят в медицинские организации и аптеки). По инициативе губернатора Игоря Рудени проходит акция по раздаче жителям бесплатных многоразовых защитных масок.

К работе по недопущению распространения коронавируса привлекают студентов колледжей. Они будут помогать проводить профилактические мероприятия в учреждениях соцзащиты и образования с круглосуточным пребыванием людей.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, введённого с 17 марта. На протяжении майских праздников жителям Тверской области рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, придерживаться профилактических мер, ограничить поездки в общественном транспорте и стараться избегать мест массового скопления людей.

При этом далеко не все придерживаются этих рекомендаций. Так, днём 1 мая, очевидцы сфотографировали большую очередь из покупателей у крупного гипермаркета. А на выезде из города в сторону Бежецкого шоссе была зафиксирована большая пробка из автомобилей. Вероятно люди решили поддержать майскую традицию и массово отправились на дачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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