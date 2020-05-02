Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 2 мая 2020 года: 29 новых инфицированных

В Тверской области число заболевших по данным на утро 2 мая 2020 года увеличилось до 564 человек, это плюс 29 новых больных COVID-19 за сутки.

Статистику заболевания коронавирусом ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением этого заболевания.

Летальных случаев за последние сутки не прибавилось. В регионе от коронавируса умерли 3 пациента с диагнозом COVID-19. 74 пациента из тех, кому диагностировали COVID-19, выздоровели. За последние сутки из больницы выписали 23 человек.

Изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением 487 человек. С начала пандемии протестировано на наличие нового коронавируса в Тверской области 28212 человек.

Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительные режима повышенной готовности, введённого 17 марта. В дни майских праздников жителям Тверской области рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, избегать мест скопления людей, по возможности сократить поездки в общественном транспорте.