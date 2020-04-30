Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 30 апреля 2020 года: 11 новых инфицированных

В Тверской области число заболевших по данным на утро 30 апреля 2020 года увеличилось до 518 человек, это плюс 11 новых больных COVID-19 за сутки. 51 заболевший выздоровел.

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Всего на коронавирус в регионе обследовано более 25 тысяч человек.

Исследования проводят пять лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тверской области, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, Тверская станция переливания крови, лаборатория Тверского медуниверситета, медсанчасть №141 ФМБА в Удомле.

Отметим, по желанию анализ на коронавирус в них не берут, лишь по назначению врача. По желанию можно сдать в сети частных клиник в Твери. Но при этом - никаких симптомов простуды у вас быть не должно. Цена исследования- около 1700 рублей.