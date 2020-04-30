2020-04-30T00:50:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 30 апреля 2020 года: 11 новых инфицированных

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 518 человек
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тверской области число заболевших по данным на утро 30 апреля 2020 года увеличилось до 518 человек, это плюс 11 новых больных COVID-19 за сутки. 51 заболевший выздоровел.

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Всего на коронавирус в регионе обследовано более 25 тысяч человек.

Исследования проводят пять лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тверской области, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, Тверская станция переливания крови, лаборатория Тверского медуниверситета, медсанчасть №141 ФМБА в Удомле.

Отметим, по желанию анализ на коронавирус в них не берут, лишь по назначению врача. По желанию можно сдать в сети частных клиник в Твери. Но при этом - никаких симптомов простуды у вас быть не должно. Цена исследования- около 1700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жителей Твери приглашают на онлайн-встречу с режиссерами якутских фильмов
В Тверской области обезвредили военные снаряды
С 1 июня в Тверской области начнут выплачивать пособия на детей от трех до семи лет
Убившую малолетнего ребенка женщину-опекуна взяли под стражу в Твери
16-летний водитель стал виновником ДТП в Тверской области
Резервный день итогового сочинения для одиннадцатиклассников Тверской области перенесён
Картофель и мука дорожают в Тверской области
В Тверской области встретят День Победы в онлайн-режиме
Фонтаны в Твери начали готовить к запуску
Выездная служба Тверского хосписа "Анастасия" получила новый автомобиль
В Тверской области уже десять дней ищут пропавшую жительницу Ржева
В Тверской области выделят средства на ремонт станции скорой помощи
В ИК-10 Тверской области организована выставка макетов военной техники
Из гаража жителя Тверской области украли технику стоимостью 400 тысяч рублей
На улице Шишкова житель Твери пытался сбыть психотропное средство
Игорь Руденя расскажет, где в Тверской области взять бесплатные маски
В Тверской области соблюдение противопожарного режима контролируют патрули
На майские праздники на участке Москва-Тверь изменится расписание электричек
За сутки тесты на коронавирус в Тверской области сдали 1470 человек
В условиях карантина в Тверской области возросло количество виртуальных преступлений
В Тверской области женщину осудили за неуплату алиментов на содержание дочери