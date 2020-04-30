2020-04-30T00:45:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 30 апреля 2020 года: как пережить майские праздничные выходные без потерь

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 30 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Как жителям региона пережить длинные майские выходные- решали в правительстве области.Как жителям региона пережить длинные майские выходные- решали в правительстве области.
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На утро 30 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 518 инфицированных COVID-19.

Накануне было 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

В региональном оперштабе информируют, что все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

29 апреля в правительстве региона прошло заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.

Главной темой стало: как пережить майские праздничные выходные без потерь, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом. Итак: в регионе продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность кинотеатров, ночных клубов, кальянных, детских развлекательных центров, посещение парков, детских и спортивных площадок.

Временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, домах отдыха, пансионатах и аналогичных объектах, где предоставляются услуги по временному проживанию.

По-прежнему приостановлена работа объектов общественного питания (за исключением дистанционной торговли), ярмарок, СПА и массажных салонов, соляриев, саун и подобных объектов.

Не оказываются стоматологические и частные медицинские услуги за исключением состояний и заболеваний, требующих экстренной помощи. До 29 мая включительно приостановлена работа детских садов – но в них есть дежурные группы. На этот же период продлено дистанционное обучение в школах и учреждениях дополнительного образования. Дистанционное обучение сохраняется также в училищах.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Тверской области с 17 марта. Жёсткого карантина в регионе нет - работает ряд предприятий. На улицах днём многолюдно, что показывают сервисы Яндекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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