Выпускники тверского медуниверситета лечат пациентов с коронавирусом по всему миру

Ситуация с коронавирусом объединила весь мир. Независимо от национальности и вероисповедания. Объединила в желании справиться с этой напастью. Найти выходы, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни.

О том, как обстоят дела в других странах, можно узнать из любых новостей, или, хотя бы, на примере выпускников тверской медицинской академии. Разные годы выпуска, разные государства, разные по численности города и деревни. Одинаково лишь то, что теперь они, получившие образование в одном учебном заведении, спасают людей в разных уголках земного шара.

Нам удалось связаться с некоторыми из них, настоящими врачами, что находятся на передовой.

Рахул Сони, город Удайпур, штат Раджастан, Индия. Выпускник медуниверситета 2008 года.

- Сегодняшняя жизнь – это как плохое кино. Никто и предположить не мог. У нас страну закрыли с 20 марта, когда «корона» подтвердилась у 100 человек. С тех пор все врачи переориентировались. Если раньше я работал в лаборатории, то сейчас работаю с людьми, у которых подозрение на коронавирус. Маска, перчатки – это обязательно.

Рабочий день Рахула - шесть часов. За это время он принимает около 50 пациентов. После чего отправляет их сдавать тесты. После работы сразу идет домой. Раз в неделю ходит в магазин, готовит все сам. Все продукты обязательно варит. И даже сам печет хлеб. В свободное время смотрит телевизор, кино, чатится с родными или спит.

Рахул Сони в день принимает до 50 пациентов с подозрением на коронавирус. Фото: из архива Рахула Сони

- Да, признаюсь, немножко страшно, - признается врач. - В самом начале это заболевание по симптомам похоже на грипп, но иногда никакие лекарства не помогают. У нас страдают в основном молодые мужчины 20-40 лет. Плюс, у нас началось лето, жара, в домах сидеть тяжело. Но со временем люди поняли, что самоизоляция необходима. Поэтому в этом году даже праздники никто не отмечал.

Кстати, супруга Рахула Нилам Сони, дипломированный гомеопат (нетрадиционная медицина в Индии развита и очень популярна – Ред.) тоже на передовой, в городе Навалгарх, что в 500 км от мужа. Мало того, что она бесплатно раздает гомеопатические средства всем, кто к ней обратится, так еще и обходит дома по очереди и делает тесты на коронавирус всем людям. Ее маршрут в день составляет 100-200 адресов.

Режим работы у таких врачей, кто постоянно в контакте с коронавирусными пациентами, следующий: 7 дней работает, 14 дней – в карантине. И снова на смену.

- Мы с ней разделены городами и сотнями километров. И я ей каждый день говорю быть аккуратнее. После работы она живет в отдельном номере в выделенном для врачей отеле. Государство у нас решило так вопрос, чтобы не заражать семьи. Дома она не бывает, ребенка не видит. Он сейчас с моими родителями.

Рахул Сони - Мы с женой (на фото она) разделены городами и сотнями километров. И я ей каждый день говорю быть аккуратнее. Фото: из архива Рахула Сони

Ракеш Мевара, город Пали, штат Раджастан, Индия. Выпускник медуниверситета 2008 года.

Ракеш – однокурсник Рахула. Но у него ситуация совсем другая, хотя между их городами около 200 км. В городе Пали и в его окрестностях все сложнее, заболевших намного больше. В таких точках, где фиксируются массовые вспышки, госпитали открывают на стадионах, в отелях и даже в вагонах поездов.

- Я сейчас работаю в деревне. Живу отдельно от своей семьи в больнице вот уже месяц. Все это для того, чтобы людям было проще. Так как от города сюда добираться долго. Принимаю до 50 человек в день в специальном защитном костюме. Вируса не боюсь. Потому что иначе не смогу работать.

Ракеш Мевара уже месяц живет в больнице вдали от семьи. Фото: из архива Ракеша Мевара, Ирина Тарасова

Харун Махамат Мбарма, город Нджамена, Чад. Выпускник медуниверситета 2013 года.

Когда Харун учился в Твери, то всегда принимал участие во всех фестивалях и праздниках. Только он в том потоке знал традиционные народные танцы Чада. И с удовольствием знакомил с ним всех. Но это было давно. Несмотря на то, что Тверь Харун не забывает, называет ее своей второй родиной и до сих пор прекрасно говорит по-русски, сейчас у него совсем другая жизнь. Сегодня Харун – человек серьезный и уважаемый, он главный врач в городской больнице. И тоже принимает больных с коронавирусом.

- Так как я главный врач, то по домам я не хожу. Пациенты приходят ко мне сами в кабинет. В день принимаю от 20 до 30 человек. Работаю по 8-10 часов в день. Трудно ли мне? Нет. Устаю, конечно, но чем больше работы, тем меньше усталости, потому что я забываю о ней. Я очень люблю свою профессию, и мне наоборот нравится, когда ее много, и я могу кому-то помочь, я же давал клятву Гиппократа. А вот когда сижу без дела, то мне плохо.

Проблемы с материалами и средствами защиты есть, масок и перчаток иногда не хватает, но решаем, как можем.

Я уверен, что мы справимся. И вы тоже. Во время Второй мировой войны тоже был страшный вирус (речь об Испанке – Ред.), много людей умерло, но все же закончилось. И жизнь продолжилась. Уверен, что все станет понятно уже через несколько недель. Я обожаю Россию и вашего президента. Жду, когда закончится пандемия, чтобы приехать в гости. Так что верим в лучшее!

Харун Мбарма - Мне не страшно, потому что я давал клятву Гиппократа. Фото: из архива Харуна Мбармы