2020-04-29T15:25:22+03:00
Общество

Погода в Твери на майские праздники-2020: природа готовит искушение теплом для сидящих на самоизоляции

Какой будет погода в Твери на майские праздники, ждать ли нам рекордного тепла и осадков
Виктория ТУШКОВА
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На майские праздники в Твери не только потеплеет, но и традиционно распустятся тюльпаны!На майские праздники в Твери не только потеплеет, но и традиционно распустятся тюльпаны!Фото: Артем КИЛЬКИН
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И в режиме самоизоляции на майские праздники хочется хорошей погоды - хоть из окна на неё посмотреть. Такая возможность у нас будет.

- Плюсовая температура теперь не только днём, но и ночью: заморозки закончились. Начало мая видится очень тёплым, - обрадовала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ситуация в атмосфере, правда, пока не устойчивая, так что возможны неожиданные сюрпризы. Но всё указывает на рост температуры: в пятницу 1 мая +9, в субботу +12, а в воскресенье и в начале следующей недели - до +20!

Атмосферное давление ожидается ровное, всё время чуть ниже нормы: 746-749 мм рт. ст. Ветер северных направлений сменится на восточный, будет умеренным - 3-6 м/с.

Первомай обещает стать солнечным. Светило покажет себя и в следующие дни: нас ждёт облачная с прояснениями погода. Дожди (а возможно, и грозы) тоже будут, но локальные и не затяжные.

Предвкушая майское тепло, можно подвести итоги апреля, который по ощущениям выдался отнюдь не тёплым.

- Температура в апреле была действительно ниже климатической нормы на 2 градуса, - подтвердила Наталья Сердитова. - Это наша «расплата» за тёплую зиму. А вот количество осадков примерно соответствовало норме.

Что до майских норм, то средняя температура последнего месяца весны +12,3 градуса. А рекордно высокая температура случилась в 2007 году. Тогда 29 мая метеорологи зафиксировали +33,7!

Побьём мы рекорд или нет, погода в начале месяца просто-таки шепчет: бери расчёт! Но на улицу лучше без надобности не выходить. Соблюдайте самоизоляцию и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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