2020-05-07T01:04:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 7 мая 2020 года: 44 новых случая заражения за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 753 человек
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Последние данные о заражённых коронавирусом в Тверской области на 7 мая 2020 года.Последние данные о заражённых коронавирусом в Тверской области на 7 мая 2020 года.
Изменить размер текста:

В Тверской области число заболевших по данным на утро 7 мая 2020 года: случаи заражения 753 (+44 за минувшие сутки). На карантине 548 (+30). Выздоровели 197 (+14 за минувшие сутки).

Умерли 8 человек (0 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

Региональное правительство сообщает, что за весь период пандемии на коронавирус в регионе обследовано 31 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Утро 9 мая начнется в Твери с поминовения погибших воинов
30-летний мужчина во время ссоры зарезал трех человек в Тверской области
Медикам Тверской области купят больше 615 тыс. средств защиты
В Тверской области медикам в срок начислили стимулирующие выплаты
График отключения горячей воды в домах Твери опубликован
На Московском шоссе в Твери начали установку дорожных знаков и укладку брусчатки
В Тверской области реализуются меры поддержки экономики и соцсферы
Тверская "Герценка" приглашает послушать серию рассказов о Великой Отечественной войне
На бульваре Гусева в Твери спасатели помогли мужчине, который остался в горящей квартире
В День Победы на братском захоронении, расположенном в лесу Тверской области, отслужат молебен
Меньше половины жителей Твери уверены в своём завтрашнем дне
Безработный житель Тверской области нарубил леса на полтора миллиона рублей
После вечеринки с друзьями житель Твери лишился мобильного телефона
Дорожники обещают в течение суток отремонтировать размытые участки дорог в Тверской области
За торфяниками в Тверской области следят беспилотники
Почти 32 000 жителей Тверской области сдали тесты на коронавирус
Главу сельского поселения в Тверской области оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращения
Изделия из металла на приусадебном участке стали добычей злоумышленника в Тверской области
Жителю Тверской области придется заплатить штраф за ложный донос о грабеже
В гаражном кооперативе Тверской области женщина напала с ножом на незнакомца