Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 7 мая 2020 года: 44 новых случая заражения за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 753 человек
Последние данные о заражённых коронавирусом в Тверской области на 7 мая 2020 года.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 7 мая 2020 года: случаи заражения 753 (+44 за минувшие сутки). На карантине 548 (+30). Выздоровели 197 (+14 за минувшие сутки).
Умерли 8 человек (0 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.
Региональное правительство сообщает, что за весь период пандемии на коронавирус в регионе обследовано 31 500 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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