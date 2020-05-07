Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 7 мая 2020 года: 44 новых случая заражения за сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 7 мая 2020 года: случаи заражения 753 (+44 за минувшие сутки). На карантине 548 (+30). Выздоровели 197 (+14 за минувшие сутки).

Умерли 8 человек (0 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

Региональное правительство сообщает, что за весь период пандемии на коронавирус в регионе обследовано 31 500 человек.