Карта распространения COVID-19 в Тверской области 6 мая: в каких районах региона больше всего заражённых

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 6 мая в регионе подтверждено 753 случая коронавируса. 197 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 548 на лечении. 8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли.

В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 6 мая 2020 года:

Тверь 263

Кимры 190

Конаковский район 136

Лихославльский район 26

Кимрский район 23

Калининский район 17