Карта распространения COVID-19 в Тверской области 6 мая: в каких районах региона больше всего заражённых
Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 6 мая в регионе подтверждено 753 случая коронавируса. 197 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 548 на лечении. 8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли.
В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 6 мая 2020 года:
Тверь 263
Кимры 190
Конаковский район 136
Лихославльский район 26
Кимрский район 23
Калининский район 17
ИСТОЧНИК KP.RU
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