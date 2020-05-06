2020-05-06T11:35:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 6 мая: в каких районах региона больше всего заражённых

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 6 мая в регионе подтверждено 753 случая коронавируса. 197 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 548 на лечении. 8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли.

В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 6 мая 2020 года:

Тверь 263

Кимры 190

Конаковский район 136

Лихославльский район 26

Кимрский район 23

Калининский район 17

ИСТОЧНИК KP.RU

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