Когда в Твери отключат отопление в 2020 году

В Твери отключат отопление 6 мая - завершается отопительный сезон.

Дата отключения обозначена в постановлении администрации города.

Погода тёплая и многие тверичане жалуются: дома невыносимо жарко. Напомним, по нормативам отопительный сезон завершается, если в течение 5 дней среднесуточная температуре воздуха +8 С. Похолодания пока синоптики не прогнозируют. Так что в квартирах тверичан вскоре установится приятная прохлада.

А вот в детских садах и больницах отопление отключать не будут пока. До особого распоряжения Управления образования и Минздрава.

- Теплотехническое оборудование будет поддерживаться в рабочем состоянии до 12 мая на случай резкого изменения погодных условий, - заверяют в горадминистрации.

С 11 мая в Твери начнутся плановые отключения горячей воды.