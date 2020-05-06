2020-05-06T10:43:39+03:00
Общество

Когда в Твери отключат отопление в 2020 году

Стало известно, когда в Твери отключат отопление
Алина ПЕТРОВА
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Когда в Твери отключат отопление в 2020 году.Когда в Твери отключат отопление в 2020 году.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Твери отключат отопление 6 мая - завершается отопительный сезон.

Дата отключения обозначена в постановлении администрации города.

Погода тёплая и многие тверичане жалуются: дома невыносимо жарко. Напомним, по нормативам отопительный сезон завершается, если в течение 5 дней среднесуточная температуре воздуха +8 С. Похолодания пока синоптики не прогнозируют. Так что в квартирах тверичан вскоре установится приятная прохлада.

А вот в детских садах и больницах отопление отключать не будут пока. До особого распоряжения Управления образования и Минздрава.

- Теплотехническое оборудование будет поддерживаться в рабочем состоянии до 12 мая на случай резкого изменения погодных условий, - заверяют в горадминистрации.

С 11 мая в Твери начнутся плановые отключения горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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