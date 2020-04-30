Лемешева на Театральную, а с Крупским мостом придётся подождать

Утром 30 апреля Тверская городская Дума собралась на очередное заседание.

Все в масках, кое-кто и в перчатках - коронавирус на дворе. В зал докладчиков по вопросам пускали по одному. Через каждые полтора часа проветривали помещение. В общем, соблюдали меры карантинные.

Вопросов в повестке было много, причём были и масштабные - отчёты о деятельности думы и главы Твери. Отчеты в повестке - на «сладкое».

Перед ними были рассмотрены и одобрены: перенос публичных слушаний по исполнению бюджета-2019, предоставление льготы по налогу пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, на имущество, которое оказалось в зоне ЧС или пострадало в ходе ЧС. Первыми, то их получит, станут жители дома №19 по бульвару Гусева. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Твери и прочее.

Из интересного: депутаты согласовали перенос памятника Лемешеву с Трехсвятской на Театральную площадь. Так что ждём появления новой точки туристического притяжения а городе.

Что до больших отчетов, то первым докладывал о проделанной работе глава Твери Алексей Огоньков.

После некоторых пикировок и неудобных вопросов его депутаты одобрили. Из интересного: ремонт Крупского моста затянется еще на 2-2,5 месяца. Движение начнется чуть раньше, а благоустройство завершат к сентябрю.

Последним вопросом повестки был отчёт о деятельности Тверской городской Думы за минувший год.

Евгений Пичуев отметил, что в прошлом году работы у депутатов было много: 21 собрание, на которых в общей сложности было принято 283 решения, регламентирующих практически все сферы жизнедеятельности города.

Из документов по важности для жизни города выделил бюджет на 2020 год и плановый период 21-22 гг., его формирование и оперативное внесение изменений.

Из проектов, утверждённых думой, и уже реализованных, важными считает: "Безопасные и качественные дороги" и "Формирование комфортной городской среды".

Резонансным решением думцев стало преобразование МУП ПАТП-1.

У народных избранников к спикеру после отчета были вопросы. Спрашивали о разработке новой редакции регламента городской Думы, о реализации в городе Программы поддержки местных инициатив, поддержке работы депутатов в округах, о взаимодействии с Законодательным собранием, об активности депутатов в части обращений в органы власти и различные ведомства, эффективности межмуниципального сотрудничества, возвращении практики «парламентского часа» администрации в Думе.

Завершая заседание Евгений Пичуев призвал коллег не расслабляться в нынешнем сезоне:

- Призываю депутатов в этом году активнее участвовать в процессе приёмки работ по объектам в своих округах и привлекать жителей.