Майские праздники в Твери 2020: запреты в период самоизоляции

Несмотря на то, что первое мая и в Советском Союзе, и в современной России всегда было праздником труда, рабочий люд в майские выходные любит отдыхать. В этом году, однако, ни шашлыков, ни приятных поездок, ни даже демонстраций законопослушным гражданам не светит. Виной тому коронавирус и пара традиционных весенних ограничений, связанных с пожароопасным периодом.

Кстати, майские праздники в этот раз будут подлиннее новогодних. Выходные дни продлятся с 1 по 11 мая включительно. Об этом сегодня, 28 апреля, сказал Президент РФ Владимир Путин в рамках видеоконференции, посвящённой противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионах страны.

Среди прочего Президент отметил, что всем надлежит строго соблюдать меры самоизоляции. А потому в ближайшие дни послаблений режима повышенной готовности ждать не стоит.

Гостиницы закрыты

Гостиницы и дома отдыха в Тверской области закрыты согласно постановлению губернатора региона от 04.04.2020 № 28-пг.

Напомним, до 1 июня 2020 года постановлением приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в курортах местного значения, в санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. До этого же времени приостановлена деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах местного значения. Исключение составляют только те компании, которые включены в список системообразующих предприятий. Список был сформирован 7 апреля.

Прочие гостиницы, хостелы, туристические базы и гостевые дома закрыты до 30 апреля. Но есть основания предполагать, что в ближайшее время этот запрет будет продлён.

Демонстрации не будет

Публичные торжества и иные мероприятий в Твери и области запрещены на неопределённый срок (вплоть до официальной отмены запрета). А значит, традиционной первомайской демонстрации в этом году не будет.

Шашлыки в рощах под запретом

Разводить костры, устанавливать мангалы и жарить шашлык, ставить машины и палатки, а также мусорить запрещено на всех особо охраняемых природных территориях Твери и Тверской области.

Особо отметим, что к ним относятся: Первомайская, Комсомольская и Бобачёвская рощи Твери, а также государственные природные заказники Троеручица и остров Хачин в Осташкове.

Гражданам, пойманным за жаркой шашлыка в роще или в пределах другой охраняемой зоны, грозит штраф (от 3 до 4 тысяч рублей) и конфискация мангала.

Кстати, по информации Минприроды Тверской области, за этот год в Бобачёвской и Комсомольской рощах уже было пресечено более двадцати подобных нарушений.

Погулять в городе тоже не получится

Если вы решите развлечь себя прогулкой в городском парке, на пляже или детской площадке, готовьтесь заплатить штраф. Присутствие на объектах массового посещения граждан также запрещено на неопределённый срок, и за нарушение этого запрета вас ждёт административная ответственность: от предупреждения до штрафа (1000 – 30 000 рублей).

В лес нельзя

Ни пешком, ни на машине. Так что шашлыки на майские праздники не удастся пожарить и там. До 1 июня в регионе действует особый противопожарный режим. В его рамках до 14 мая запрещено посещение лесов и въезд в лесные массивы на машинах. Нарушителям грозит штраф до 5000 рублей.

В период действия этого ограничения отдельно запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах.