2020-04-28T18:43:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области представлен второй пакет мер поддержки бизнеса в эпоху коронавируса

На заседании областного правительства рассмотрели инициативы по расширению круга предпринимателей, на которых распространяются налоговые послабления
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор одобрил второй пакет мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии. Фото: ПТОГубернатор одобрил второй пакет мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя 28 апреля провёл очередное заседание правительства. Оно получилось богатым на актуальную повестку, но, пожалуй, самым актуальным был вопрос о втором пакете мер по поддержке бизнеса в тяжелых условиях пандемии и связанных с ней ограничениях.

Напомним, что в регионе уже утверждены налоговые послабления для предпринимателей по 14 видам экономической деятельности.

Речь, конечно, идёт о снижение налоговых ставок для работающих по «упрощёнке» предприятий и ИП, которые включены в зону риска, в 3 раза. При налогообложении «доходы-расходы» – с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» – с 6% до 2%.

Также в регионе это касается снижения налоговой нагрузки для бизнеса в муниципалитетах при применении единого налога на вмененный доход. К примеру, в областной столице за это уже проголосовала Тверская городская Дума.

Во втором пакете мер предлагается утвердить еще 20 видов экономической деятельности, где будут действовать налоговые послабления. Речь идёт о производствах текстиля, одежды и обуви, мыла и других моющих средств, стекла, керамики и изделий из них, мебели, электрических ламп и осветительного оборудования, а также о рекламной и издательской деятельности и сфере бытовых услуг.

Это позволит вздохнуть полегче еще более 1600 представителям тверского бизнеса. Ранее налоговые послабления уже затронули свыше 5300 организаций и ИП.

Также 10 видами экономической деятельности дополнен список организаций, работающих по патентной системе налогообложения. Им также в 3 раза снижена стоимость патента.

Дополнительная мера поддержки облегчит жизнь еще более 240 представителям бизнеса. Речь идёт о предприятиях по ремонту и пошиву одежды и обуви, бытовой техники и бытовых приборов, компьютеров и коммуникационного оборудования, мебели, изготовлению и ремонту металлической галантереи и металлических изделий, а также химчистки и услуги прачечных.

Выпадающие доходы бюджета при введение дополнительных мер поддержки — 337 млн. рублей.

– Также в регионе идёт разработка механизма поддержки для владельцев коммерческой недвижимости, которую они сдают в аренду представителям среднего и малого бизнеса, – доложил заместитель председателя правительства региона Иван Егоров.

Напомним, что «КП»-Тверь» недавно писала о возникших на этом поле проблемах. Читайте здесь и здесь.

Разрабатываемые меры поддержки будут направлены только на тех арендодателей, которые пойдут на снижение арендной платы для бизнесменов-арендаторов.

Еще одна из мер второго пакета – реструктуризация задолженностей малого и среднего бизнеса по действующим договорам займов Фонда содействия предпринимательству.

Губернатор одобрил всё предложенное.

– Данные меры направлены на сохранение социальной стабильности и развитие предпринимательства в тверском регионе, позволят бизнесу уверенно пройти период, вызванный новой коронавирусной инфекции, - резюмировал Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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